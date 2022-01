Ioana Ginghină și iubitul ei, Cristian, se comportă ca o adevărată familie! Nu au făcut încă nunta, dar, în viitorul apropiat, va avea loc și acest eveniment, spune actrița. Iar venirea unui copil le-ar schimba cursul relației! I-ar face mult mai fericiți și împliniți! Exact așa cum se simte șatena acum, când medicii i-au dat „OK”-ul pentru a avea o sarcină. CANCAN.RO vă prezintă declarațiile exclusive ale Ioanei Ginghină.

Este mamă, lucrează cu copiii de diferite vârste la școala de actorie pe care o are, dar și-ar mai dori un copil. Alături de Cristian, bărbatul care a reușit să o facă să vadă viața diferit după divorț, Ioana Ginghină ne-a dezvăluit că vrea să devină mamă.

„Eu întotdeauna mi-am dorit și al doilea copil”

Și cum lucrurile bune vin, până la urmă, pentru cei care știu să aștepte, la cel mai recent control, medicii i-au dat vestea mult-așteptată, poate rămâne însărcinată.

„Am fost la controlul de rutină pe care-l fac în fiecare an și am întrebat, printre altele, dacă se apropie vreo premenopauză sau vreo menopauză, pentru că eu încă mai vreau să fac copil.

Mi s-a spus că sunt clinic extrem de sănătoasă și că ar putea să vină și o sarcină. Adică nu e nicio premenopauză la mijloc. Eu întotdeauna mi-am dorit și al doilea copil, dar n-a fost să fie… „, ne-a declarat Ioana Ginghină.

„Nu mă sperie venirea unui copil!”

O sarcină la vârsta de 44 de ani este o adevărată binecuvântare, iar femeile care și-o doresc o știu cel mai bine. După ce a primit „OK”-ul din partea medicilor, am întrebat-o pe Ioana Ginghină cum s-ar desfășura viața ei dacă ar rămâne însărcinată acum, dar și dacă are vreo temere.

„Și când am fost însărcinată cu Ruxi am fost foarte activă. Am un program care-mi permite asta (n.r.- să rămână însărcinată), adică mai pot renunța la ele, astfel încât să rămân doar cu cele importante.