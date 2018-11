Medicul i-a pus interdicții Gabrielei Cristea: ”La sarcina asta nu am voie să…”

Gabriela Cristea urmează să devină mămică pentru a doua oară în luna martie, iar medicii i-au pus niște interdicții pentru siguranța ei, dar și a bebelușului.

Gabriela Cristea nu se aștepta să rămână însărcinată din nou însăcrinată și recunoaște că, inițial, chiar s-a speriat. Însă, ulterior, s-a relaxat și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. Până atunci însă, vedeta de televiziune este nevoită să respecte sfaturile medicilor.

„Am fost la nutriţionist şi mi-a zis să nu mai mănânc nimic cu zahăr. Iş-am zis: ştii ce, sunt gravidă. Măcar de Crăciun să pot să mănânc şi eu o bucată de cozonac şi să beau un pahar cu lapte şi a zis nu. Dar i-am spus: ba da. Nu e bine să mănânci zahăr. Eu i-am spus în faţă: n-o să fac treaba asta. O întrebam pe Minodora cum e cu operaţia. Mai bine să fii cinstit, să nu îl minţi pe medic. Încerc să mănânc… nu prea reuşesc să nu mănânc seara. singurele simptome de gravidă pe care le am sunt arsurile, am reflux, trebuie să mănânc ceva. Mă şi simt rău. Mă trezesc din somn cu chestia asta. Ciugulelile astea nu sunt tocmai bune. Nu beau alcool sub nicio formă. Mai scap la dulce, sunt şi eu om”, a spus Gabriela Cristea pentru recista VIVA!.

Gabriela Cristea a luat în greutate șase kilograme

Gabriela Cristea a luat în greutate șase kilograme până acum. În ciuda faptului că are diverse stări care o încearcă în privința aspectului ei fizic și nu numai, Tavi Clonda o susține necondiționat pe Gabriela Cristea și reușește să o ajute să treacă peste micile neplăceri cauzate de sarcină.

„Multe kilograme (n.r. a acumulat în sarcină). Vreo şase. E mult. Este pentru că teoretic cam din luna a şasea ar trebui săs e acumuleze accelerat. Nu mă stresez de treaba asta. sunt o femeie ca oricare alta. Mie îmi place foarte mult de Eva Longoria care a născut şi s-a făcut mai dolofană aşa. Şi-a purtat sarcina cu foarte mare mândrie. Mereu îşl întreb pe tavi: ţie îţi mai place aşa cum arată? Îmi spune: eşti superbă! Îmi spune: tu nu te vezi tu, să vezi cât de frumoasă eşti. Tavi mă tratează ca pe un copil. Toanele pe care le am sunt cam de copii. (…) Nu am avut greţuri, nici la Victoria, nici acum. Nu mi-a fost rău. Fizic intervin nişte schimbări. Îmi crescuse piciorul cu un număr la sarcina cu Victoria, a scăzut jumătate de număr şi acum iar. Port 39, aveam 38 înainte. În rest schimbări spectaculoase… mi s-a mai pătat pielea şi mie. Alte lucruri nu prea, dar sunt suficiente astea. (…)

La a doua sarcină suntem mai relaxaţi. Săptămâna viitoare fac nişte analize să vedem dacă ecograful reflectă exact realitatea. Nu m-am mai panicat. La sarcina asta nu am voie să car şi să ridic. Deja nu o mai iau în braţe pe Victoria, are peste 10 kilograme. O mai ţin în braţe când stau jos. Ea deja se mişcă, e destul de complicat să o ţii. Alte interdicţii nu mai am. eu nu am doi ani între cele două cezariene, tăietura de pe uter e mai fragilă. Ca să nu existe riscul când se apropie perioada de naştere voi fi monitorizată mai des şi voi hotărî cu medicul când se va produce naşterea. Da, cezariană, altfel nici nu se poate. am avut mici complicaţii la prima cezariană. Am făcut o alergie la unul dintre firele de sutură. până s-a absorbit firul, două lun ieu m-am simţit foarte rău. (…) Au fost multe momente în care am plâns, am avut multe momente în care m-am întrebat de ce tocmai eu. Nu pot să zic. După aceea vine şi momentul când afli de fapt că era o lecţie care să te pregătească pentru ceva în viitor. Nu a fost ceva atât de greu încât nu pot să duc. Mi-aş dori ca viaţa mea să fie ca acum, liniştită. Sunt sigură că vor mai apărea situaţii şi situaţii. Suntem oameni. Dacă aş fi fost mai tânără cu cinci ani m-aş fi încumetat să mai facem unul, să avem trei copii. Am făcut şase ferilizări în vitro, dar nu au reuşit. Minim cinci mii de euro costă una”, a mai spus Gabriela Cristea.