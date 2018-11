Medicul oftalmolog Maria Pop va fi bunică. Iată mesajul prin care a primit marea veste

Medicul oftalmolog Maria Pop va fi bunică și trăiește momente de mare bucurie. A făcut această destăinuire la televizor, în emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, fiind extrem de emoționată. Fiica ei, Letiția, a pregătit până în cele mai mici detalii ”scena”, iar viitoare bunică a fost luată prin surprindere.

Monica Pop a fost foarte bucuroasă la aflarea veștii, mai ales că a existat și o adevărată ”regie”. Totul a fost pus la cale, bineînțeles, de fiica ei.

„M-am bucurat foarte mult, fiica mea a pregătit foarte frumos momentul în care am aflat. Era sfântul Alexandru, era ziua unui nepot. L-am serbat, i-am luat un tort şi la un moment dat ea a venit cu două pacheţele. Am zis că nu e ziua noastră. Când am desfăcut, era o pernă pe care scris „aţi devenit părinţi în mai 1987, veţi deveni bunici în mai 2019”, a povestit Monica Pop.

CITEȘTE ȘI: MONICA POP, DESPRE BOALA DE CARE SUFERĂ IRINA COLUMBEANU: „MILIOANE DE OAMENI SE CONFRUNTĂ CU SALAZIONUL!”

Medicul oftalmolog Maria Pop va fi bunică: ”M-am diagnosticat singură cu colon iritabil”

Nu cu multă vreme în urmă, Medicul oftalmolog Monica Pop a făcut o declarație impresionantă la Antena 3. Cunoscutul medic oftalmolog a vorbit, luni seară, la Antena 3 despre perioada în care a luptat din răsputeri cu cancerul.

„M-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Nu m-am dus și când am ajuns într-un stadiu la care n-ar fi trebuit să ajung, am ajuns la spital. Era un cancer de col cu ganglioni prinși, dura de peste un an. Eu am greșit. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa”, a spus Monica Pop.

CITEȘTE Și: DOCTORUL MONICA POP, SEMNAL MARE DE ALARMĂ: ”NU LE FOLOSIȚI!” CE A PĂȚIT PRIETENA EI