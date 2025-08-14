Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden! Cere despăgubiri de 1 miliard de dolari după dezvăluirile făcute de fiul lui Joe Biden

Fiul fostului președinte american Joe Biden, Hunter Biden, este în mijlocul unui nou scandal, după ce ar fi insinuat că l-ar fi cunoscut pe Donald Trump prin prisma lui Jeffrey Epstein, miliardarul condamnat pentru trafic de persoane.

După ce a pledat vinovat în urmă cu un an pentru că ar fi cheltuit banii federali pe dame de companie și droguri în timpul mandatului exercitat de tatăl său, Hunter Biden iese la rampă cu noi dezvăluiri despre soția liderului de la Casa Albă, Melania Trump.

Melania Trump îl dă în judecată pe Hunter Biden

„Donald a cunoscut-o pe Melania prin prisma lui Jeffrey. Epstein este cel care le-a făcut lipeala la începutul anilor 2000, atunci când, de altfel, erau și foarte buni prieteni. Totul între cei doi s-a stricat atunci când Jeffrey a recrutat mai mulți angajați de la clubul de golf deținut de Trump. Nu înțeleg de ce președintele neagă această prietenie, având în vedere cât erau de apropiați”, ar fi spus Hunter Biden.

Prima Doamnă a Statelor Unite a luat foc și l-a amenințat cu judecata, cerând daune de un miliard de dolari pentru denigrare, dacă nu își retrage afirmațiile, relatează BBC.

Donald Trump și Epstein, o prietenie complicată

Întradevăr, Trump și Epstein se cunoșteau încă din anii ’90, dar nu există dovezi că prietenia lor ar fi depășit granițele formale. De ce este atât de controversat subiectul?

Jeffrey Epstein ar fi molestat timp de decenii minore pe care le trafica pe insula sa privată din Caraibe. Acesta a fost inculpat într-un dosar de trafic de persoane în 2019, dar ulterior s-a sinucis în pușcărie, în așteptarea judecății.

Conform legislației americane, pentru că nu a fost judecat, nu poate fi condamnat, astfel că numele său a fost exonerat de orice culpă. În ciuda investigațiilor ulterioare care i-au demonstrat vinovăția, acesta nu poate fi condamnat a posteriori.

Legat de relația lui Donald cu Melania, aceștia s-au cunoscut în 1998, când agentul de modele Paolo Zampolli i-a prezentat-o lui Trump pe viitoarea sa soție. Abia în 2005, viitorul președinte american avea să-i ceară mâna femeii, iar de aici lucrurile intră în istorie.

