În urmă cu un an și jumătate, se detona bomba la FC Viitorul! Medicul echipei, Adrian Motoacă, își dădea demisia, în celebrul caz Nimely. Fotbalistului i s-au găsit probleme medicale, iar Motoacă nu i-a dat voie nici să se antreneze, nici să joace. Cu toată presiunea care s-a pus pus pe el, din conducerea echipei de la Ovidiu. Medicul a plecat de la Viitorul și și-a găsit liniștea departe de sport.

Nu avea să reziste. Așa că a acceptat o propunere venită de la echipa de handbal feminin HCM Slobozia, din Liga Națională. I-a trecut însă "supărarea" pe fotbal. Și a acceptat din prima oferta, să revină în Liga 1: la Dunărea Călărași, echipă nou promovată.

Tragerea la sorți a meciurilor campionatului 2018-2019 parcă a fost cu dedicație pentru medicul sportiv: Dunărea Călărași joacă duminică, la Ovidiu, cu Viitorul! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă un interviu cu doctorul Adrian Motoacă.

Cum s-a produs revenirea medicului sportiv în fotbal? Că nu a fost prea plăcută despărțirea de la Viitorul…

Da, am fost sunat și mi s-a propus un nou proiect la Călărași, într-o formulă nouă, cu un staff tânăr condus de Dan Alexa. Am acceptat imediat, în urma unei discuții scurte, dar convingătoare , datorită membrilor staff-ului. Am fost adoptat foarte repede.

Greu de convins?

Din câte știu, clubul ar fi avut mai multe opțiuni, dar datorită lucrurilor expuse de către directorul Sorin Boiangiu și încrederea pe care mi-a conferit-o de la început Dan Alexa aș putea zice că am fost foarte ușor convins.

Cei de la handbal ce-au zis?

Am lăsat deoparte fotbalul timp de 8 luni . O experiență plăcută în handbal în Liga Națională, însă dragostea de fotbal m-a readus după scurtul timp petrecut între fetele de la HCM Slobozia.

Nu ai fi putut să te duci la o echipă mai tare? Medicii sportivi sunt puțini!

Într-adevăr, suntem puțini medici în această specialitate. Am mai spus-o și înainte că aș lucra acolo unde voi fi dorit a-mi desfășura în legalitate deplină profesia de medic și unde mi se vor aprecia serviciile. Nu conteaza numele echipei sau tipul de sport practicat.

La Dunărea va trece cineva peste tine în probleme medicale? Precum cazul Nimely?

Vreau să cred că datorită acestui caz Nimely nu mi se va pune o etichetă anume. Mi-am făcut datoria cu drag la FC Viitorul și mi-o voi face cu aceeași dăruire și pasiune și la Dunărea Călărași . În condițiile actuale, nu cred că voi întâmpina probleme, atât la nivel de staff, cât și de consiliu director. Am găsit la Călărași un mediu propice, cu oameni binevoitori și dornici de a face treabă bună.

Dacă se va implica cineva, cum s-a întâmplat la Viitorul, va fi tot demisie?

În ceea ce privește demisia mea de la Viitorul, a fost un act voit, nu impus cum s-a scris la un anumit moment. Uneori e bine să lași în urmă trecutul, cu bune și rele, și să privești încrezător spre viitor. Am răspuns cu drag chemării lui Dan Alexa și sper să facem echipă frumoasă la Călărași. Dan are încredere în mine, eu fac planul de recuperare, toți jucătorii accidentați fac pregătire cu mine. Aici nu se pune problema să mi se încalce atribuțiunile.

Întâlniți Viitorul… Ați fost acolo… Te apucă emoțiile?

Da, e normal să am emoții. E fosta mea echipă cu întregul staff acolo. Nu știu cum am fost privit înainte acolo, nu am luat un feedback urmat plecării mele, dar acum vin din postura de membru al unui staff advers.

Mesaj pentru Hagi?

Să continue ceea ce a clădit în Academie și să știe că am fost onorat să lucrez cu el ca și membru al staff-ului său!

Ce șanse are Dunărea duminică, dar și în tot campionatul Ligii 1?

Duminică, prevăd un meci frumos, interesant. O echipă nou promovată, dornică de rezultate în prima ei apariție în Liga 1, împotriva unei foste campioane și cu mai multă experiență pe prima scenă a fotbalului românesc .

Fotbaliștii de la Viitorul mai trec pe la dvs., pentru sfaturi… Cum e acum să le fiți adversar?

Da , comunic mai mereu cu fotbalistii de la Viitorul. Am comunicat și după plecarea mea de acolo . Am rămas în condiții excepționale de amiciție și prietenie. Oricând telefonul meu e deschis pentru probleme medicale personale, cât și pentru discuții private. Rămân pentru mulți dintre ei un confident și încerc pe plan medical să îi rezolv și să iî susțin cu tot ceea ce pot.