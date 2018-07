Fotbalistul campion al lui Hagi, scandal într-un restaurant: ”Abia se ținea pe picioare! A început să înjure și…”

Sportivul neagă incidentul

”În acea zi am plecat de la București la Constanța și am participat la ședința foto cu echipă. Am fost împreună cu colegii de echipă. După ședința foto am revenit în București. Duminică la oră 22.30 eram deja la București. Este imposibil să fi fost în aceeași zi și la aceeași oră la restaurantul Toscană din Constanța. Nu am fost în restaurantul respectiv”, a declarat Dani Lopez pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

