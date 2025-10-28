Acasă » Știri » Mesajele de durere curg neîncetat după moartea medicului Ștefania Szabo. Toți cei care o cunosc sunt devastați

Mesajele de durere curg neîncetat după moartea medicului Ștefania Szabo. Toți cei care o cunosc sunt devastați

De: Denisa Agheorghiesei 28/10/2025 | 13:53
Mesajele de durere curg neîncetat după moartea medicului Ștefania Szabo. Toți cei care o cunosc sunt devastați
Dr. Ștefania Szabo, sursă foto: Facebook

O veste cumplită a îndoliat lumea medicală din Buzău. Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără viață chiar în Camera de Gardă. Avea doar 37 de ani și o carieră promițătoare în față. Colegii, prietenii și cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și transmit mesaje emoționante de adio.

Tragedia s-a petrecut în incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău, acolo unde Ștefania Szabo, medic respectat și dedicat meseriei, a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, iar dispariția ei fulgerătoare a lăsat un gol imens în rândul colegilor și al celor dragi. Medicii și asistentele care au lucrat alături de ea vorbesc despre un om cald, pasionat de munca sa, care își dedica aproape tot timpul spitalului. În această dimineață, angajații unității medicale au ținut un moment de reculegere în memoria ei.

Mesajele curg după moartea medicului Ștefania Szabo

După vestea morții sale, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe. O persoană apropiată de medic a scris cu durere că nu poate accepta pierderea.

„Nu se poate, Ștefania. Aveai atâtea planuri, cu ce bucurie vorbeai despre munca ta… Făceai gărzi după gărzi, iar când ai venit în emisiunea mea, povesteai despre angajarea de oameni, despre grădină, despre căței. Sunt șocată. Nu poate fi așa… 37 de ani, cu cinci mai puțini decât ai mei. Domnul să te țină în lumina Sa, om frumos și drag”, a declarat unul dintre apropiații săi.

Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Un alt mesaj, la fel de sfâșietor, vine de la o prietenă apropiată.

„Pffff… Ștef, nu-mi vine să cred. Zilele trecute vorbisem să ne vedem la o cafea, să povestim… Prea devreme, prea nedrept, prea dureros. Îmi rămân doar amintirile noastre, amintirea unui suflet frumos, a unui medic devotat care a plecat prea curând spre lumină. Odihnește-te în pace… acum ești cu tatăl tău”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

 Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs tragedia

Potrivit autorităților, polițiștii din Buzău au fost sesizați luni, 28 octombrie, că o persoană a fost găsită fără viață în incinta unei unități medicale. La fața locului s-a deplasat o echipă de investigații, care a confirmat identitatea victimei: o femeie de 37 de ani, medic, din Buzău. Oamenii legii au deschis un dosar penal și au început cercetările sub coordonarea procurorilor, urmând să se efectueze expertiza medico-legală pentru a stabili cauza exactă a morții.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău.În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, a transmis Poliția.

Angajații Spitalului Județean Buzău rup tăcerea după moartea medicului Ștefania Szabo! „Nu mai există omenie, nouă nu ni se…”

Incidentul care a marcat-o pe Ștefania Szabo, medicul găsit mort în Spitalul de Urgență Buzău. A fost atacată de un coleg, în timpul unei operații

Tags:
Iți recomandăm
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Știri
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Știri
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea…
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia...
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să ...
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game ...
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: ...
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Vezi toate știrile
×