Mesajele de durere curg neîncetat după moartea medicului Ștefania Szabo. Toți cei care o cunosc sunt devastați

O veste cumplită a îndoliat lumea medicală din Buzău. Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean de Urgență, a fost găsită fără viață chiar în Camera de Gardă. Avea doar 37 de ani și o carieră promițătoare în față. Colegii, prietenii și cei care au cunoscut-o sunt în stare de șoc și transmit mesaje emoționante de adio.

Tragedia s-a petrecut în incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău, acolo unde Ștefania Szabo, medic respectat și dedicat meseriei, a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă. Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste, iar dispariția ei fulgerătoare a lăsat un gol imens în rândul colegilor și al celor dragi. Medicii și asistentele care au lucrat alături de ea vorbesc despre un om cald, pasionat de munca sa, care își dedica aproape tot timpul spitalului. În această dimineață, angajații unității medicale au ținut un moment de reculegere în memoria ei.

Mesajele curg după moartea medicului Ștefania Szabo

După vestea morții sale, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe. O persoană apropiată de medic a scris cu durere că nu poate accepta pierderea.

„Nu se poate, Ștefania. Aveai atâtea planuri, cu ce bucurie vorbeai despre munca ta… Făceai gărzi după gărzi, iar când ai venit în emisiunea mea, povesteai despre angajarea de oameni, despre grădină, despre căței. Sunt șocată. Nu poate fi așa… 37 de ani, cu cinci mai puțini decât ai mei. Domnul să te țină în lumina Sa, om frumos și drag”, a declarat unul dintre apropiații săi.

Un alt mesaj, la fel de sfâșietor, vine de la o prietenă apropiată.

„Pffff… Ștef, nu-mi vine să cred. Zilele trecute vorbisem să ne vedem la o cafea, să povestim… Prea devreme, prea nedrept, prea dureros. Îmi rămân doar amintirile noastre, amintirea unui suflet frumos, a unui medic devotat care a plecat prea curând spre lumină. Odihnește-te în pace… acum ești cu tatăl tău”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs tragedia

Potrivit autorităților, polițiștii din Buzău au fost sesizați luni, 28 octombrie, că o persoană a fost găsită fără viață în incinta unei unități medicale. La fața locului s-a deplasat o echipă de investigații, care a confirmat identitatea victimei: o femeie de 37 de ani, medic, din Buzău. Oamenii legii au deschis un dosar penal și au început cercetările sub coordonarea procurorilor, urmând să se efectueze expertiza medico-legală pentru a stabili cauza exactă a morții.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău.În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, a transmis Poliția.

