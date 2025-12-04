Acasă » Știri » Mesajul transmis de Grațiela Corduneanu, după ce Adrian Corduneanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile: ”Vreau liniște!”

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 16:05
Mesajul transmis de Grațiela după arestarea lui Adrian Corduneanu. Sursă: Social media

Grațiela Corduneanu a oferit prima reacție, după ce Adrian Corduneanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cumnata acestuia are nevoie de o pauză după cele întâmplate. Toate detaliile în articol.

Adrian Corduneanu s-a predat polițiștilor pe data de 28 noiembrie 2025, după ce timp de mai multe zile a fost căutat de autorități. El este acuzat de faptul că ar fi agresat violent un bărbat din Iași. În momentele în care a comis fapta, el era însoțit de fiul său și de Ramona, soția lui.

Mesajul Grațielei Corduneanu, după arestarea lui Adrian Corduneanu

Cunoscut pentru problemele sale cu legea, Corduneanu a fugit inițial de la locul incidentului, dar ulterior s-a prezentat singur la poliție. În urma predării, magistrații au decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, ceea ce înseamnă că va petrece sărbătorile de iarnă în detenție.

Cumnata bărbatului, Grațiela Corduneanu, a transmis un mesajul în contextul situației dificile prin care întreaga familie trece, chiar după ce Adrian Corduneanu s-a predat oamenilor legii.

Femeia a anunțat că își dorește o pauză în această perioadă și are nevoie de liniște alături de copii, semn că ultimul incident i-a afectat cu adevărat pe toți membrii familiei. Prin urmare, ea s-a decis să le transmită un mesaj tuturor persoanelor, pentru că va avea conturile închise în perioada sărbătorilor.

„Este luna decembrie, e luna în care vreau liniște alături de copiii mei. Vreau să închid Facebook, TikTok și Instagram luna asta. Voi primi sigur mesaje de la oameni cu care nu m-am căutat tot anul și nu are rost să îmi încarc mesageria. Așa că vă transmit de acum tuturor: Sărbători fericite!”, a spus aceasta.

