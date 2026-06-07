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Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 08:45
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate / Sursa foto: Accuweather
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Prima parte a lunii iunie 2026 se anunță una marcată de instabilitate atmosferică în zonele montane din România. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de AccuWeather pentru Predeal, una dintre cele mai vizitate stațiuni montane din țară, sunt estimate nu mai puțin de nouă zile consecutive în care sunt așteptate furtuni, averse și perioade cu cer accentuat noros.

Datele meteorologice indică un interval neobișnuit de lung dominat de fenomene specifice sezonului cald. Astfel, între 7 și 15 iunie, fiecare zi din prognoză este marcată de simboluri asociate furtunilor, ceea ce sugerează o perioadă prelungită de vreme instabilă în zona montană.

Furtuni electrice timp de 9 zile consecutive

Începând de luni, 7 iunie, la Predeal sunt prognozate furtuni și temperaturi cuprinse între 16 și 10 grade Celsius. Pe 8 iunie, valorile maxime urcă la 18 grade, însă condițiile de instabilitate se mențin. Nici următoarele zile nu aduc schimbări semnificative.

Pentru 9 și 10 iunie sunt estimate temperaturi maxime de 19 grade Celsius. În același timp, furtunile rămân prezente în prognoză. Pe 11 iunie, mercurul din termometre poate ajunge la 20 de grade, cea mai ridicată valoare din intervalul analizat, însă riscul de descărcări electrice continuă să fie ridicat.

Vremea instabilă persistă și în perioada 12-15 iunie. Maximele vor oscila între 16 și 18 grade Celsius. Totodată, minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 8-12 grade. Practic, timp de nouă zile consecutive, prognoza indică posibilitatea apariției furtunilor în fiecare zi.

Sursa foto: Accuweather

Specialiștii atrag atenția că zonele montane sunt printre cele mai expuse apariției furtunilor de vară în această perioadă a anului. Diferențele de temperatură dintre masele de aer și particularitățile reliefului favorizează dezvoltarea rapidă a norilor de furtună, mai ales în cursul după-amiezii și al serii.

Deși prognoza analizată vizează stațiunea Predeal, condiții similare ar putea fi întâlnite și în alte destinații montane frecventate de turiști, precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Poiana Brașov, Păltiniș sau Vatra Dornei.

Perioade însorite de la jumătatea lunii iunie

După 15 iunie, prognoza indică o ameliorare temporară a vremii. Zilele de 16 și 17 iunie ar putea aduce perioade însorite și cer variabil, însă precipitațiile revin în tabloul meteorologic în jurul datelor de 18 și 19 iunie.

În contextul apropierii sezonului concediilor, prognoza pentru Predeal atrage atenția asupra unei perioade în care vremea ar putea influența activitățile desfășurate în aer liber. Turiștii care intenționează să ajungă la munte în prima jumătate a lunii iunie sunt sfătuiți să urmărească actualizările meteorologice, având în vedere că fenomenele meteo extreme se pot dezvolta rapid și pot modifica semnificativ condițiile de pe traseele montane.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 7 iunie 2026. Cerul se rupe în Muntenia. Meteorologii anunță ploi abundente și posibile vijelii

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