Prognoza meteo azi, 7 iunie 2026. Cerul se rupe în Muntenia. Meteorologii anunță ploi abundente și posibile vijelii

Ziua de 7 iunie aduce o combinație de temperaturi plăcute și episoade de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni ale țării. Cele mai afectate zone vor fi Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania și regiunile montane, unde sunt așteptate averse torențiale, furtuni și, izolat, grindină. În vest și sud-vest, vremea va rămâne mai stabilă și mai caldă, cu maxime care pot atinge pragul de 30 de grade Celsius.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, vremea va fi schimbătoare și instabilă în mare parte din România pe parcursul zilei de 7 iunie 2026. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în special după-amiaza și seara. În unele zone, ploile vor fi torențiale, iar fenomenele severe precum vijeliile și grindina nu sunt excluse.

La nivelul întregii țări, temperaturile se vor menține la valori apropiate de cele normale pentru începutul lunii iunie. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 11 grade în depresiunile intramontane și vor urca până la 18 grade în regiunile mai calde.

Instabilitatea atmosferică va domina în special estul, sudul și centrul țării, precum și în zonele montane, unde după-amiaza și seara se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și cea mai mare parte a Banatului, vremea va fi relativ plăcută. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite și doar izolat pot apărea ploi de scurtă durată.

Temperaturile maxime vor ajunge la 27-30 de grade, oferind una dintre cele mai calde zile ale perioadei în această parte a țării. Vântul va sufla slab până la moderat, fără fenomene meteo semnificative.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării, vremea va deveni instabilă mai ales în a doua parte a zilei. După orele prânzului, norii se vor înmulți treptat și vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Pe alocuri, cantitățile de apă pot fi însemnate, iar în zone izolate există riscul apariției grindinei și a vijeliilor. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 28 de grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de o zi relativ caldă, cu temperaturi ce vor atinge 28-30 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre după-amiază și seară pot apărea înnorări temporare și ploi locale.

Fenomenele de instabilitate vor fi mai puțin extinse decât în estul țării, însă nu sunt excluse averse de scurtă durată și descărcări electrice izolate.

Vremea în est și nord-est

Moldova se va afla printre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. După-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, fulgere și tunete, iar pe alocuri cantitățile de apă acumulate într-un interval scurt de timp pot deveni importante.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade, iar vântul va avea unele intensificări în timpul fenomenelor convective.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va fi caracterizată de alternanțe între perioade însorite și episoade de instabilitate accentuată. După-amiaza vor apărea averse, descărcări electrice și rafale de vânt, mai ales în apropierea masivelor montane.

Pe creste și în zonele turistice montane sunt posibile ploi torențiale, iar izolat poate cădea grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 27 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 11-12 grade în depresiunile intramontane.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va resimți și ea efectele instabilității atmosferice. Vor exista perioade cu soare, însă după-amiaza și seara sunt prognozate averse și descărcări electrice.

Pe litoral, temperaturile vor fi plăcute, între 24 și 26 de grade, iar briza mării va mai tempera senzația de căldură. În timpul furtunilor, vântul poate avea intensificări temporare.

Vremea în București

Capitala va avea o zi cu vreme în general instabilă. Cerul va fi variabil în prima parte a intervalului, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Meteorologii avertizează că pot apărea vijelii de scurtă durată și căderi de grindină. Temperatura maximă va ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 14 și 16 grade.

Vremea în marile orașe ale României

Cluj-Napoca: maxime de 25-26 de grade și minime de 12-14 grade. După-amiaza sunt posibile averse și descărcări electrice.

Timișoara: vreme predominant frumoasă, cu temperaturi de 28-30 de grade și șanse reduse de precipitații.

Iași: instabilitate accentuată, averse și furtuni locale. Maxime de 25-27 de grade și minime de 14-16 grade.

Craiova: vreme caldă, cu temperaturi de 28-30 de grade. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată.

Constanța: temperaturi de 24-26 de grade, cu perioade însorite alternate de înnorări și averse locale.

Brașov: maxime de 23-25 de grade și minime de 11-13 grade. După-amiaza sunt probabile ploi și descărcări electrice.

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