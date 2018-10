Meza Colli: „Nu mă așteptam să fiu atât de bine primit! Sunt compeșit!”

Mijlocaşul paraguayan al formației Universitatea Craiova, Meza Colli, a declarat că a rămas marcat după debutul la olteni de atmosfera pe care fanaticii suporteri ai Universității au creat-o la meciul cu FCSB din runda precedentă, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1.

Meza Colli, un jucător de la care așteptările sunt foarte mari în acest sezon, a afirmat la conferința de presă că Universitatea are forța de a obțține victoria la Giurgiu.

„Sunt compleşit de atmosfera creată de publicul din Craiova la meciul cu FCSB şi nu mă aşteptam să fiu primit atât de bine. Sunt mulţumit cum am jucat cu FCSB, dar asta pentru că echipa a învins. Am jucat doar 30 de minute, a fost primul meu meci aici, contra unui adversar puternic, o să vedem ce voi reuşi pe parcurs. Sunt două luni de când nu am mai jucat, aşa că trebuie să fac mai multe şi pot să joc mai mult, dar trebuie să mă antrenez mai bine. Suntem pregătiţi, sperăm să jucăm bine în continuare, să aducem punctele şi să-i mulţumim pe suporterii noştri. Echipa se antrenează întotdeauna pentru a învinge. Uneori nu ne prea iese, dar facem eforturi la fiecare meci să ne impunem. Vrem să facem o partidă bună la Giurgiu“, a declarat Meza Colli.

Înaintea duelului de astăzi Astra Giurgiu se află pe locul 3 în Liga I cu 20 de puncte în timp ce Universitatea Craiova este pe lcul 5 cu 19 puncte.

Partida de la Giurgiu dintre Astra și Universitatea Craiova va avea loc de la ora 21:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.