Micii din pește pentru Florii – rețeta Arhimandritului Pimen care cucerește mesele de sărbătoare

Micii din crap devin vedeta grătarului de Florii: o rețetă simplă, gustoasă și potrivită pentru dezlegarea la pește, adusă din tradiția mănăstirii Tisa Silvestri. Preparatul părintelui arhimandrit Pimen îmbină rânduiala creștină cu savoarea autentic românească.

În pragul sărbătorii de Florii, tot mai mulți români caută rețete potrivite pentru această zi cu dezlegare la pește. Printre cele mai apreciate preparate se numără micii din pește, o alternativă surprinzătoare și gustoasă la micii clasici.

Am cules această rețetă deosebită de la părintele arhimandrit Pimen, la mănăstirea Tisa Silvestri, unde bucatele sunt pregătite cu simplitate, răbdare și respect pentru tradiție. Rezultatul este un preparat suculent, aromat și potrivit pentru mesele în familie.

De ce să încerci micii din pește de Florii

Ziua de Florii este una dintre puținele zile din Postul Paștelui în care este permis consumul de pește. Acești mici din crap sunt o alegere ideală pentru grătar, fiind mai ușori, dar la fel de gustoși.

Rețeta păstrează gustul autentic al micilor românești, dar aduce o notă mai fină și mai delicată, datorită cărnii de pește și condimentelor atent echilibrate.

Ingrediente pentru micii din crap

3 kg carne crap

sare

3 lingurițe piper negru

1,5 linguriță coriandru

ienibahar (opțional)

3 lingurițe chimen

3 linguri cimbru

30 căței usturoi

3 linguri boia dulce

1,5 linguriță boia iute

750 g fulgi de gheață / apă înghețată

Cum prepari micii din pește pentru Florii

Carnea de crap se curăță foarte bine de oase, piele și solzi, pentru a obține o bază curată și sigură. Se toacă de două ori, până devine fină și ușor de modelat.

Usturoiul zdrobit se amestecă cu puțină apă, iar apoi se combină cu restul condimentelor: piper, coriandru, chimen, cimbru și boia. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga ienibahar.

Acest amestec este esențial pentru gustul final al micilor.

Frământarea corectă a compoziției

Carnea tocată se amestecă bine cu usturoiul și condimentele. Apa foarte rece sau fulgii de gheață se adaugă treptat.

Se frământă energic timp de 10–15 minute, până când compoziția devine legată, elastică și ușor lipicioasă. Acesta este secretul micilor suculenți.

Compoziția se lasă la frigider între 12 și 24 de ore. Acest pas ajută aromele să se întrepătrundă și oferă consistența perfectă.

Coacerea pe grătar

Micii se formează cu mâna umezită și se așază pe grătarul bine încins. Se gătesc aproximativ 8–10 minute, întorcându-se constant.

Nu se înțeapă, pentru a păstra sucul în interior.

Sfaturi utile pentru cei mai buni mici din pește

Pentru că peștele este mai delicat, focul trebuie să fie potrivit, nu foarte puternic. Dacă micii sunt prea moi, compoziția mai poate fi frământată sau răcită suplimentar.

Pentru o textură mai legată, se poate adăuga puțin bicarbonat, în cantitate mică.

Ce servești lângă micii din pește

Micii din crap merg foarte bine cu muștar, pâine proaspătă și ceapă. Pentru o variantă tradițională, pot fi serviți și cu mămăligă.

Este un preparat care aduce împreună familia și completează perfect masa de Florii.

Tradiție și credință la masa de sărbătoare

Această rețetă nu este doar despre gust, ci și despre rânduială, echilibru și bucuria lucrurilor simple. Într-o zi de sărbătoare, masa devine loc de comuniune și liniște.

Cuvânt de folos

Arhimandritul Simeon Kraiopoulos ne transmite cu blândețe:

„Să oferim o bună educație copiilor noștri și să dăm naștere în sufletele lor unei vieți duhovnicești adevărate.”

Astfel, dincolo de rețete și preparate, rămâne grija pentru suflet și pentru cei dragi, care dau adevărata valoare oricărei mese.

