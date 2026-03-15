Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară: cât de mare este riscul pentru sănătate

Microplasticele au devenit una dintre marile teme de sănătate publică ale ultimilor ani. Aceste particule extrem de mici de plastic sunt ingerate, inhalate sau absorbite constant din mediul înconjurător și au fost deja identificate în inimă, creier și alte organe umane. Dacă sticlele de apă, recipientele alimentare sau tocătoarele din plastic sunt surse cunoscute, cercetătorii atrag atenția că și produsele dentare, ca periuțele de dinți sau ața dentară, pot elibera microplastice. Întrebarea este însă cât de mare este riscul real și dacă ar trebui să ne schimbăm rutina zilnică de igienă orală.

Majoritatea produselor dentare uzuale sunt fabricate din plastic. Periuțele de dinți au, de regulă, peri din nylon, iar ața dentară este practic un fir sintetic. În timpul periajului și al folosirii aței dentare, frecarea poate desprinde fragmente microscopice sau fibre fine, care rămân temporar în cavitatea bucală.

Microplasticele din periuța de dinți și ața dentară

În cazul pastei de dinți și al apei de gură, discuția se leagă mai ales de ambalaj. Tuburile și flacoanele din plastic sunt produse prin încălzire și modelare, proces care poate favoriza migrarea unor particule foarte mici în conținut. În trecut, unele paste de dinți conțineau microbile din plastic pentru efect abraziv, însă acestea au fost interzise în Statele Unite în 2015.

Conform NY Times, specialiștii subliniază că nu se știe exact câte microplastice sunt eliberate în mod real de produsele dentare și dacă acestea ajung în cantități semnificative în organism. În teorie, ele ar putea pătrunde prin mici leziuni ale gingiilor, prin țesuturile cavității bucale sau ar putea fi înghițite. În practică, nu este clar în ce măsură acest lucru se întâmplă și dacă are consecințe clinice relevante.

Sunt produsele dentare o sursă majoră de microplastice?

Deocamdată, nu există dovezi solide care să arate că periuțele sau ața dentară reprezintă o sursă importantă comparativ cu altele, precum praful din locuință, textilele sintetice sau ustensilele de bucătărie din plastic.

Experții insistă că beneficiile periajului și folosirii aței dentare sunt bine demonstrate: prevenirea cariilor, a bolilor gingivale și chiar a pierderii dinților. În schimb, riscurile microplasticelor provenite din produsele dentare sunt încă insuficient înțelese.

Mesajul general este clar: igiena orală nu trebuie sacrificată din cauza unei temeri insuficient documentate.

Există alternative fără plastic?

Pe piață există periuțe cu mâner din bambus, ață dentară din mătase naturală sau paste de dinți sub formă de tablete dizolvabile, ambalate în sticlă sau aluminiu. Totuși, experții spun că nu există suficiente studii care să compare în mod riguros cantitatea de microplastice eliberată de aceste alternative față de produsele clasice.

În plus, unele variante pot avea dezavantaje: peri mai duri, risc crescut de deteriorare a gingiilor sau costuri mai mari.

Cum poți reduce expunerea la microplastice

Dacă îți dorești să limitezi contactul cu microplasticele, există câteva măsuri simple:

Periază și folosește ața dentară cu blândețe. Mișcările agresive pot deteriora gingiile și pot crește uzura perilor.

Schimbă periuța de dinți la fiecare trei-patru luni sau mai devreme, dacă observi că perii s-au deformat.

Evită expunerea produselor dentare la soare sau temperaturi ridicate, deoarece căldura și radiațiile ultraviolete pot accelera degradarea plasticului.

După periaj, scuipă bine reziduurile. Deși stomatologii nu recomandă clătirea abundentă pentru a menține fluorul pe dinți, o ușoară clătire poate elimina eventuale particule rămase.

În prezent, dovezile nu indică faptul că microplasticele din produsele dentare reprezintă un risc major pentru sănătate. În schimb, neglijarea igienei orale are consecințe certe și documentate.

Așadar, abordarea recomandată este una echilibrată: gestionarea riscului, nu panică. Continuă să îți periezi dinții și să folosești ața dentară zilnic, iar dacă dorești să reduci expunerea la plastic, fă ajustări moderate și informate.

