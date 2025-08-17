Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă

Durere fără margini pentru familia și prietenii lui Mihai Mălin Fîntînă, un tânăr român de doar 32 de ani, stabilit în Italia. Acesta și-a pierdut viața vineri dimineață, 15 august 2025, într-un cumplit accident rutier care a avut loc pe drumul provincial 161, între localitatea Manta și frațiunea Falicetto din Verzuolo, provincia Cuneo. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit presei italiene, Mihai se afla la volanul unui autoturism Renault Mégane atunci când, din motive încă necunoscute, a pierdut controlul direcției. Mașina lui a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion care circula regulamentar.

Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia

Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a transformat într-un morman de fiare, iar Mihai nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

La locul tragediei au ajuns imediat echipajele de urgență, serviciul medical 118, pompierii și carabinierii din Saluzzo. Medicii au încercat minute în șir să-l resusciteze pe român, însă toate eforturile s-au dovedit zadarnice, scrie rotalianul.com. Moartea a fost constatată pe loc.

Carabinierii au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Nu este exclus ca viteza, o afecțiune medicală a șoferului care ar fi apărut înainte de impact sau o clipă de neatenție să fi dus la această tragedie.

Mihai Mălin Fîntînă trăia de mai mulți ani în Italia, în localitatea Tarantasca, unde își construise o viață liniștită. Lucra ca șofer de camion și era cunoscut de prieteni ca un tânăr muncitor și respectat în comunitate. Moartea sa fulgerătoare a lăsat în urmă o durere imensă pentru familie și apropiați, care acum se pregătesc să-l conducă pe ultimul drum.

