Mihai Gruia Sandu, invitat la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, publicul este invitat la o întâlnire cu un artist unic: Mihai Gruia Sandu – actor, regizor, dramaturg și profesor universitar, voce emblematică a culturii române.

Este episodul în care Arlechino se întoarce după 35 de ani pentru a ne vorbi despre viață, teatru și fragilitatea condiției umane. Într-o oră și jumătate de confesiuni și povești, Mihai Gruia Sandu dezvăluie ce se ascunde în spatele măștii unui comediant și cum teatrul se poate transforma într-o adevărată rugăciune. El vorbește despre suferință și vindecare, despre trecerea dincolo de „Marea Trecere” și despre căile prin care omul se poate apropia de divinitate. În același timp, ne conduce prin reflecții profunde asupra modului în care putem descoperi fericirea și prin exerciții simple de eliberare de durere.

Printre momentele care vor rămâne în memoria publicului se numără mărturisirea emoționantă „Am murit puțin… de patru ori!”, reflecția „Teatrul are capacitatea să rearanjeze ceea ce oamenii consideră valori, unde sunt?” sau ideea tulburătoare că „Trecerea dincolo… e mult mai complicat decât atât”.

