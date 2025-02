Mihai Leu a învins în cel mai greu meci al vieții! Soția i-a fost sprijin total, iar acum, după 34 de ani împreună, face un anunț emoționant: ”Eu chiar am zis, și nu este o exagerare…”

După 34 de ani de iubire și susținere necondiționată, Mihai Leu și soția sa demonstrează că, atunci când ești pe drumul greu al sănătății, partenerul devine ancoră! Fostul campion, care a înfruntat provocări serioase în urma diagnosticului de cancer la colon, mărturisește într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO faptul că secretul fericirii lor este simplitatea!

După problemele serioase de sănătate pe care la avut la finalul anului trecut, Mihai Leu își anunță fanii că se simte mult mai bine și s-a bucurat recent de un eveniment special. El și soția sa au ajuns la 34 de ani de când sunt împreună, iar fostul sportiv a mărturisit care este secretul acestei relații fericite. Mihai Leu l-a lăudat și pe Leonard Doroftei pentru faptul că acesta atrage copiii din București să facă box la sala pe care a deschis-o recent în nordul Capitalei și crede că exemplul lui ar trebui urmat și de alți sportivi.

,,Faptul că Leonard Doroftei și-a deschis o sală de box este de foarte mare ajutor pentru sportul românesc. El asta știe să facă. E foarte bine și pentru box, Leonard e un exemplu pentru foarte mulți copii și tineri. E un lucru extraordinar de bun ce a făcut. El are sala doar pentru box, dar am înțeles că și Cătălin Moroșanu și Benny au săli de box unde au foarte mulți copii. Ideal ar fi să facă toți copiii sport, normal că să facă box ne dorim mai mult„, a spus Mihai Leu în exclusivitate pentru Cancan despre inițiativa lui Leonard Doroftei de a deschide o sală de box în nordul Capitalei.

,,Eu și soția ne potrivim foarte bine, facem doar ce simțim”

Zilele trecute, fostul sportiv a postat pe rețelele de socializare o poză în care apare el și soția sa, anunțând că au sărbătorit 34 de ani de când sunt împreună.

,,Secretul relației noastre este că ne potrivim foarte bine. Noi nu facem nimic anormal, facem doar ce simțim. Soția sau partenera unui sportiv de performanță are un rol extrem de important pentru că poate să îl ajute enorm de mult. Eu chiar am zis și nu este o exagerare, în tot ce am realizat, și soția și băiatul meu au merite egale cu mine„, a comentat Mihai Leu despre relația frumoasă pe care o are cu familia sa.

Fostul campion la box și raliu a avut o mare cumpănă la finalul anului trecut, când a avut probleme de sănătate. El a fost internat la Spitalul Fundeni în urma unor complicații și a fost îngrijit de medicul Irinel Popescu. Acum spune că starea sa de sănătate s-a ameliorat. ,,Sunt mult mai bine acum. Pot spune, să zicem așa, că sunt pe drumul cel bun. Nu sunt încă sută la sută refăcut, dar sunt foarte bine. Acum am venit la București pentru control, dar până acum am fost acasă„, a mai spus Mihai Leu.

