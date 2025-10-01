Acasă » Exclusiv » Mihai Lungu s-a chinuit să verse lacrimi lângă sicriul Ioanei Popescu! Ce spune despre pierderea jurnalistei:“Aș face orice ca să o aduc înapoi”

Mihai Lungu s-a chinuit să verse lacrimi lângă sicriul Ioanei Popescu! Ce spune despre pierderea jurnalistei:“Aș face orice ca să o aduc înapoi”

De: Alina Drăgan 01/10/2025 | 13:21
Ioana Popescu a fost condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum. Apropiații, prietenii și colegii de breaslă s-au adunat la capela cimitirului Berceni, acolo unde trupul neînsuflețit al vedetei a fost depus. Printre cei care au stat lipiți de sicriul jurnalistei s-a numărat și Mihai Lungu, iubitul Ioanei Popescu. Cu lacrimi în ochi, bărbatul ne-a vorbit despre relația pe care a avut-o cu bruneta, despre acuzațiile ce i se aduc în legătură cu înmormântarea, dar și despre cât de tare l-a afectat pierderea persoanei iubite.

Ioana Popescu a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Jurnalista a murit la vârsta de 47 de ani. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Acum, Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum (Vezi mai multe imagini de la înmormântare AICI).

Mihai Lungu s-a chinuit să verse lacrimi lângă sicriul Ioanei Popescu

Astăzi, 1 octombrie, Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Funeraliile au fost organizate de Mara Bănică, ajutată de colegii din presă ai jurnalistei. Prezent la înmormântare a fost și Mihai Lungu, iubitul Ioanei Popescu. Acesta s-a arătat extrem de afectat și a vărsat lacrimi amare în memoria iubitei sale.

CANCAN.RO a fost prezent la înmormântarea Ioanei Popescu și a stat de vorbă cu iubitul îndoliat. Mihai Lungu ne-a mărturisit, printre lacrimi, cât de mult este afectat și a spus că viața lui de acum nu o să mai fie la fel. De asemenea, acesta a lămurit și controversa legată de banii de înmormântare.

Mihai Lungu: După cum am spus, eu nu am conturi bancare. Și atunci, ca să revenim la discuția anterioară, am dat un alt Revolut, Revolutul mamei mele. Mama mea a fost sunată. După aia i-am explicat, vezi că am dat numărul tău de Revolut și a început să-mi spună: vezi că a sunat X, Y, Z. Și lumea a crezut că eu vreau să profit de bani sau e o înșelătorie. Dar eu nu aveam niciun… adică eu am ajutat-o pe Ioana cât am putut, da? Pentru că Ioana în ultima perioadă o ducea destul de greu, mi-a zis ce datorii are, mi-a spus absolut tot. Deci mi-a spus absolut tot despre viața ei.

CANCAN:RO: Dar tu n-ai avut niciun interes în ceea ce privește să iei vreun ban în urma înmormântării.

Mihai Lungu: Absolut! Nu am avut niciun interes.

CANCAN.RO: Și te-ai lămurit cu Mara?

Mihai Lungu: Da. Și îi mulțumesc foarte mult, că fără ajutorul ei… Probabil înmormântarea ar fi fost organizată de stat.

CANCAN.RO: Mihai condoleanțe din partea noastră și sper să reușești să treci peste momentele grele și să rămână Ioana o amintire frumoasă.

Mihai Lungu: Viața mea nu o să mai fie la fel cum era cu ea. Și aș face orice să o aduc înapoi.

Mihai Lungu, cu lacrimi în ochi la înmormântarea Ioanei Popescu /Foto: CANCAN.RO

CANCAN.RO: Îmi pare rău că treci prin lucruri destul de urâte în ultima perioadă, dar trebuie cumva să te pui pe picioare pentru că v-ați cunoscut destul de recent. Poate ai început să o iubești foarte, foarte repede. A reușit ea cumva să te facă să te îndrăgostești.

Mihai Lungu: Da, în momentul când ea a plecat de la Constanța și a venit înapoi la București, după ce a fost la mine la mare, mi-a spus: lasă că vii la București și te muți la mine, zice, o să fie totul ok. Și într-adevăr am venit la ea la București. Mi-a zis să mă mut la ea.

CANCAN.RO: Părinții tăi o cunoșteau?

Mihai Lungu: Da, mama mea o cunoștea și când a auzit că s-a întâmplat și mama mea vă dați seama că…

CANCAN.RO: Se înțelegeau? Aveau o relație?

Mihai Lungu: Nu, ele nu au vorbit niciodată la telefon, doar i-am spus despre relație. Și mi-a zis foarte bine. Zice: este relația ta, este viața ta, nu pot să mă bag și… Dar în principal mama mea era de acord cu relația. Cum să zic, era fericită, adică și eu sunt fericit la rândul meu împreună cu Ioana. Atât pot să vă spun.

CANCAN.RO: Îți mulțumesc, Mihai. A început slujba și cred că ar fi bine să mergi și tu acolo. Îți mulțumesc.

