Mihai Trăistariu, detalii șocante despre relația amoroasă cu o studentă: ”Îmi cerea bani de microbuz, îi dădeam 50 de lei”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a uimit cu o serie de declarații controversate. Recent, artistul a fost invitat în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre femeile din viața lui. Fostul concurent de la Eurovision a mărturisit că ultima sa relație a fost cu o tânără studentă, dar s-a încheiat după doi ani. Potrivit spuselor sale, iubita îi cerea des bani și refuza să muncească.

Mihai Trăistariu are o carieră îndelungată în domeniul muzical. Inițial, el a ajuns cunoscut cu trupa din care a făcut parte – Valahia. Ulterior, în 2006, s-a clasat pe locul patru la Eurovision cu piesa „Tornero”, devenită ulterior hit. Dincolo de partea profesională, artistul nu s-a ferit niciodată să vorbească și despre problemele personale. Recent, a oferit detalii despre viața amoroasă.

Invitat în cadrul podcastului moderat de Jorge, Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre viața lui amoroasă. Artistul a mărturisit că acum este singur, însă a avut 10 relații de-a lungul timpului. Ultima a fost cu o studentă din București și a durat aproximativ 2 ani.

Celebrul cântăreț a susținut că tânăra a refuzat să se angajeze în timpul studiilor și apela mereu la el atunci când avea nevoie de bani. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Mihai Trăistariu a decis să se despartă de ea, potrivit spuselor sale.

„Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stau în Constanța, ea în București. Am lăsat-o. Era și studentă, n-avea bani, îmi cerea bani de microbuz, îmi cerea 8 lei, îi dădeam 50 de lei, dar era jenant. Vezi, după 2 ani să nu… Și am rugat-o să lucreze ceva, i-am zis: ‘Până termini facultatea, angajează-te undeva’. O săptămână a lucrat, s-a dus un pic la mall, a găsit ceva, dar nu. Și își luase part-time, 4 ore pe zi. N-a mai vrut, că e greu.”, a povestit Mihai Trăistariu în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”.