Mineralul despre care medicii spun că te scapă de durerile de cap. Poate fi introdus foarte ușor în dietă

Ultimele studii arată că un anumit mineral are un rol extrem de important în susținerea sănătății creierului și a sistemului nervos. Acest nutrient este esențial pentru buna funcționare a organismului, iar specialiștii susțin că poate fi inclus cu ușurință în dietă, fie prin alimente naturale, fie prin suplimente alimentare.

Magneziul este un mineral extrem de important pentru funcția cognitivă și pentru sănătatea generală a organismului, potrivit doctorului Pamela Mason, consultant pentru ADACT Medical. Acesta contribuie la menținerea echilibrului electrolitic, la sinteza proteinelor, dar și la buna funcționare a sistemului nervos.

Mineralul care te scapă de dureri de cap și protejează creierul

Mai mult decât atât, magneziul îmbunătățește fluxul sangvin și ajută la oxigenarea creierului, prevenind oboseala mentală și durerile de cap. Este recomandat un aport zilnic optim, astfel încât organismul să funcționeze corect. Bărbații adulți (19-64 de ani) au nevoie de aproximativ 300 mg de magneziu pe zi, iar femeile adulte de 270 mg.

Deficitul de magneziu a devenit tot mai des întâlnit în rândul populației moderne, iar lipsa acestui mineral esențial poate provoca simptome neplăcute, precum dureri de cap frecvente, migrene, oboseală sau iritabilitate. De asemenea, cercetările arată că cei care suferă de migrene cronice au adesea niveluri scăzute de magneziu în sânge, iar suplimentarea acestuia poate reduce semnificativ frecvența și intensitatea episoadelor dureroase.

Magneziul este foarte important și pentru prevenirea tulburărilor cognitive, ajutând creierul să funcționeze și în perioadele mai solicitante. Acest supliment este considerat „mineralul echilibrului”, influențând numeroase funcții vitale: contribuie la reducerea stresului, menținerea nivelului optim de glucoză în sânge și reglarea digestiei.

Cele mai bune surse de magneziu sunt legumele cu frunze verzi (precum spanacul și varza kale), cerealele integrale, fasolea și leguminoasele, dar și carnea de vită sau de pui, nucile, semințele și ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao. Așadar, magneziul este un aliat de nădejde împotriva stresului, migrenelor și oboselii, fiind un element extrem de important pentru echilibrul și vitalitatea organismului.

