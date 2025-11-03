Acasă » Știri » Mineralul despre care medicii spun că te scapă de durerile de cap. Poate fi introdus foarte ușor în dietă

Mineralul despre care medicii spun că te scapă de durerile de cap. Poate fi introdus foarte ușor în dietă

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 22:55
Mineralul despre care medicii spun că te scapă de durerile de cap. Poate fi introdus foarte ușor în dietă
Sursă foto: Pixabay

Ultimele studii arată că un anumit mineral are un rol extrem de important în susținerea sănătății creierului și a sistemului nervos. Acest nutrient este esențial pentru buna funcționare a organismului, iar specialiștii susțin că poate fi inclus cu ușurință în dietă, fie prin alimente naturale, fie prin suplimente alimentare.

Magneziul este un mineral extrem de important pentru funcția cognitivă și pentru sănătatea generală a organismului, potrivit doctorului Pamela Mason, consultant pentru ADACT Medical. Acesta contribuie la menținerea echilibrului electrolitic, la sinteza proteinelor, dar și la buna funcționare a sistemului nervos.

Mineralul care te scapă de dureri de cap și protejează creierul

Mai mult decât atât, magneziul îmbunătățește fluxul sangvin și ajută la oxigenarea creierului, prevenind oboseala mentală și durerile de cap. Este recomandat un aport zilnic optim, astfel încât organismul să funcționeze corect. Bărbații adulți (19-64 de ani) au nevoie de aproximativ 300 mg de magneziu pe zi, iar femeile adulte de 270 mg.

Deficitul de magneziu a devenit tot mai des întâlnit în rândul populației moderne, iar lipsa acestui mineral esențial poate provoca simptome neplăcute, precum dureri de cap frecvente, migrene, oboseală sau iritabilitate. De asemenea, cercetările arată că cei care suferă de migrene cronice au adesea niveluri scăzute de magneziu în sânge, iar suplimentarea acestuia poate reduce semnificativ frecvența și intensitatea episoadelor dureroase.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Magneziul este foarte important și pentru prevenirea tulburărilor cognitive, ajutând creierul să funcționeze și în perioadele mai solicitante. Acest supliment este considerat „mineralul echilibrului”, influențând numeroase funcții vitale: contribuie la reducerea stresului, menținerea nivelului optim de glucoză în sânge și reglarea digestiei.

Cele mai bune surse de magneziu sunt legumele cu frunze verzi (precum spanacul și varza kale), cerealele integrale, fasolea și leguminoasele, dar și carnea de vită sau de pui, nucile, semințele și ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao. Așadar, magneziul este un aliat de nădejde împotriva stresului, migrenelor și oboselii, fiind un element extrem de important pentru echilibrul și vitalitatea organismului.

Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru

Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image

Tags:
Iți recomandăm
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Știri
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în…
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Știri
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi,...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de ...
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în ...
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana ...
Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost ...
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”
Vezi toate știrile
×