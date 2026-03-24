Minerii ajung la București. Nemulțumiri uriașe și protest în fața Guvernului

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 11:14
Nu mai puțin de o mie de mineri din Gorj protestează astăzi, 24 martie, în Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de pierderea locurilor de muncă și de întârzierea semnării noului contract colectiv. Aceștia solicită intervenția Guvernului și renegocierea termenelor stabilite pentru închiderea activităților miniere.

Aproape o mie de mineri au pornit din Gorj către București pentru a participa la un protest în fața Guvernului. Manifestația, care este programată să înceapă la prânz, este autorizată până la ora 17:00 și ar urma să reunească nu doar angajați din domeniul minier, ci și susținători din Capitală, potrivit publicației Gorjeanul.

Unii dintre protestatari au pornit din Târgu Jiu iar pe traseu li se alătură alți angajați ai Complexului Energetic Oltenia, inclusiv din Rovinari și Turceni. Revolta s-a iscat din cauza faptului că mulți dintre ei riscă să rămână fără loc de muncă.

Mai mult, noul contract colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia spun că negocierile au început, însă au fost întârziate din cauza lipsei bugetului. Situația pare să fie una critică, mai ales pentru aproape 1.800 de angajați care au contracte pe perioadă determinată și pentru care data de 1 aprilie ar putea însemna ultima zi de lucru.

Minerii fac apel către Guvern

Printre principalele revendicări se află și anularea planului de închidere a activității miniere până în 2030, termen stabilit în cadrul angajamentelor asumate de România prin PNRR. Minerii cer premierului Ilie Bolojan să renegocieze aceste condiții cu Comisia Europeană.

Protestatarii subliniază că mineritul reprezintă un sector strategic și avertizează că, dacă planurile actuale vor fi implementate, această industrie ar putea înceta să mai existe după 2030.

