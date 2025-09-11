Ministrul Educației, primele declarații despre o demisie: „M-am gândit de ce să-mi...”

Ministrul Educației, Daniel David, a fost întrebat despre demisie și nu a ezitat să răspundă. Acesta a explicat și ce l-a făcut să se gândească la o astfel de decizie radicală. Mai mult decât atât, a vorbit și despre protestele profesorilor.

În ultima perioadă, Daniel David a fost în centrul atenției. Ministrul Educației a făcut o serie de declarații controversate care au atras multe critici. De asemenea, au fost și persoane care i-au cerut demisia. În același timp, situația cadrelor didactice continuă să fie una tensionate. Încă de luni, 8 septembrie 2025, profesorii au organizat proteste masive în Capitală.

Ce a declarat Ministrul Educației despre demisie

În cadrul unui interviu, ministrul Educației a fost întrebat despre demisie. Daniel David a susținut că s-a gândit la acest lucru „la început, când simțeam că mă voi transforma într-un ministru la austerități, m-am gândit de ce să-mi pun imaginea la risc”.

Daniel David a mai precizat că demisia lui se află pe masa premierului. Încă nu este hotărât dacă vrea să fie în continuare un ministru al austerității, ținând cont de măsurile controversate luate de Guvernul Bolojan.

„Demisia mea este pe masă, că lucrurile arată complicat, eu voi putea, trebuie să mă gândesc dacă vreau să rămân un ministru al austerității, pentru că măsurile sunt complicate și trebuie luate pe repede înainte, fiindcă din septembrie trebuia să le implementăm. Vreau să văd forța coaliției. Că asta nu este decizia ministrului sau decizia PNL-ului, este o coaliție care își asumă aceste pachete și în sensul ăsta am spus că demisia mea este pe masă, fiindcă în funcție de aceste lucruri, eu s-ar putea să mă răzgândesc. În plus, i-am spus premierului că orice măsură fiscal-bugetară va fi utilizată sau va fi implementată de mine, doar filtrată de anumite criterii educaționale. N-am pretenția că reprezintă cele mai bune standarde europene, dar sunt standarde europene. Toate măsurile”, a spus ministrul pentru Adevărul.

De asemenea, ministrul a precizat că are de gând să renunțe la funcție dacă educația va fi vizată de noi reduceri și în anul 2026. Ținând cont de situația tensionată din Educație, Daniel David a vorbit și despre protestele profesorilor.

„Nu știu dacă au fost influențați de politicieni, dar au fost narațiuni și în zona lor, pe care, repet, aș fi vrut să le discute cu mine înainte să declare acele lucruri. Eu m-am întâlnit cu ei, știau că au ușa mea deschisă, fiindcă generezi pur și simplu catastrofă, agiți oamenii gratuit în sistem și după aceea toți suferim și țara suferă. Pentru că, dacă Ministrul Educației, care reprezintă un sistem bugetar foarte mare, noi cred că avem al treilea buget după finanțe și muncă, foarte aproape de muncă, după ce s-au luat peste măsuri prin legea fiscal-bugetară în data de 8 iulie, ar fi început să răspundă la toate aceste controverse, ar fi început să dea în spate, să se clatine, ca să spun așa”, a declarat Daniel David.

