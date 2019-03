Minteuan, trei victorii din trei posibile cu CFR Cluj: „E meritul jucătorilor, ei fac diferența!”

CFR Cluj pare să renască sub comanda antrenorului interimar Alin Minteuan. Acesta a obținut aseară în Gruia cea de-a treia victorie consecutivă la cârma ardelenilor, câștigând cu 1-0 duelul cu Sepsi, într-o reeditarea jocului din umă cu câteva zile din Cupa României încheiat cu același scor.

„Nu știu dacă trebuie să mă confirme pe mine. Eu am încercat, în aceste 3 meciuri, să obțin 9 puncte, dar singur nicio șansă. E meritul jucătorilor, ei fac diferența. Noi îi mai ajutăm, îi mai corectăm, dar ei sunt actorii principali, sunt jucători de valoare și s-au ridicat la nivelul meciurilor. Eu, indiferent unde voi fi, tot principal voi fi. Nu are de ce să mă strezeze, sunt foarte optimist, nu am niciun moment să mă gândesc la acest lucru. Am încercat și eu să joc pe calitățile jucătorilor, ori calitățile lor sunt acestea, încercăm să ne blocăm, să facem pressing ok la mijloc și să jucăm pe contraatac cât mai repede posibil. Ne-a reușit în aceste trei jocuri pentru că obiectivul era maximum de puncte. Probabil că, estetic, nu a părut un joc extraordinar, dar eu pe margine am stat linistit, m-am agitat numai când nu am reușit să accelerăm în jumătatea adversă, a ocazii sau când am greșit la anumite execuți, dar efortul jucătorilor este extrem și pentru asta îi felicit. Nu știu dacă ne va ajuta sau nu faptul că jucăm pe terenul lui FCSB în ultima etapă din play-off. Important e să fim acolo în vârf până la ultima etapă. E foarte greu, dar jucătorii de la CFR au experientă, au jucat in Champions League, știu să gestioneze aceste momente, în care e nevoie de rezultate”, a spus Alin Minteuan la final.

Unicul gol al întâlnirii din Gruia a fost marcat de George Țucudean, după 15 minute de joc. Cu cele trei puncte câștigate CFR Cluj a terminat sezonul regular pe primul loc cu 54 de puncte, urmând a intra în play-off de pe primul loc, cu 27 de puncte.

De partea cealaltă, Sepsi a prins ultimul loc de play-off cu 37 de puncte și şi va intra în play-off cu 19 puncte urmând a beneficia de rotunjirea de 0.5 puncte.