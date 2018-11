Mircea Rednic, prudent înaintea jocului cu Voluntari: „E o echipă ca și noi, cu foame de puncte!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, s-a arătat prudent la conferința de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi de la ora 21:00 în epilogul primei runde a returului acestui sezon regular pe „Anghel Iordănescu” cu FC Voluntari.

Cu toate că elevii săi se vor duela cu o formație împotirva căreia au procentaj 100%, Dinamo având nouă victorii din tot atâtea posibile contra ilfoivenilor, Mircea Rednic a declarat că Voluntariul este o formație care poate pune probleme având în vedere că este în foame de puncte.

„O echipă care în ultimele două etape au arătat o creştere, o echipă care are o posesie bună, o echipă, ca şi noi, cu foame de puncte. Eu o situaţie delicată şi pentru ei şi pentru noi. În afară de Mircea Axente accidentat, restul sunt toţi prezenţi, nu avem suspedanţi, toată echipa e prezentă. Mă gândesc că după discuţia de ieri au înţeles nişte lucruri. Poate nu am fost prea clar când am preluat echipa. E un joc, dar care se joacă pe bani, în care ai responsabilităţi. E un joc colectiv, nu tenis. Vom intra în cantonament la ora două şi vom pregăti acest meci!”, a declarat Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Cu un succes în fața ilfovenilor, „câinii” pot lua o gură mare de oxigen și se pot ajunge pe locul 9 în Liga I, urmând a egala la puncte Dunărea Călărași. Tototdată „câinii” s-ar apropia la doar patru puncte de locul 6 ocupat de Astra, iar play-off-ul nu ar mai fi deloc un obiectiv irealizabil.

Partida dintre FC Voluntari și Dinamo, meci contând pentru etapa a XIV-a a Ligii I va avea loc de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.