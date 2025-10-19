Mirela s-a stins înainte să își poată țină bebelușul în brațe. Soțul ei face acum declarații tulburătoare

Explozia puternică dintr-un bloc din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață, a transformat bucuria unui tânăr care urma să devină tată în durere profundă. Partenera sa, Mirela, însărcinată în șapte luni și în vârstă de doar 24 de ani, se numără printre cele trei victime care și-au pierdut viața în urma deflagrației. El a făcut declarații tulburătoare după pierderea suferită.

Tragedia produsă în urmă cu două zile a adus multă durere în sufletul celor implicați. Zeci de persoane au rămas fără locuințe în prag de iarnă, așteptând sprijinul autorităților locale. Trei persoane și-au pierdut viața, iar cei dragi trec prin momente dificile.

Mirela, tânăra de 24 de ani, însărcinată în 7 luni, a fost găsită fără viață de salvatori abia după câteva ore, după ce a căzut de la etajul 7 la etajul 5, în urma exploziei. Iubitul ei, aflat la serviciu, a trecut prin ore de coșmar, sperând în zadar că totul va fi bine, însă medicii au dat verdictul final. Acum, în loc să se pregătească pentru venirea pe lume a copilului lor, familia trăiește acum clipe de doliu și se pregătește de înmormântare.

Bărbatul a făcut o declarație sfâșietoare, fiind curpins de durere după ce și-a pierdut partenera de viață și copilul nenăscut.

„Mi se spun tot felul de lucruri. Eram la serviciu, nu eram acasă. Nu am vorbit deloc, m-au sunat frații mei”, a mărturisit bărbatul, potrivit Playtech.ro.

Apropiații tinerei, apel umanitar

Apropiații Mirelei Stanciu au lansat un apel umanitar pentru ajutorarea familiei îndoliate. Explozia din blocul de pe strada Vicina, din Rahova, le-a adus multă durere în suflet, după ce tânăra s-a stins din viață împreună cu bebelușul pe care îl purta în pântece, fiind însărcinată în 7 luni.

„Dragi prieteni, Cu inima grea, vă scriem despre o tragedie care a lovit crunt familia celui mai bun prieten al meu Stanciu Razvan.

În urma exploziei devastatoare din blocul din Rahova, prietenul meu a supraviețuit, însă sora lui – Mirela, în vârstă de doar 24 de ani și însărcinată in 7 luni – și-a pierdut viața. Mama lor, care era la munca in clipa aceea, este devastata. A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/ fiica, viitoarea nepoțică și casa în același timp. Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens. Pentru a-i ajuta să se ridice măcar puțin din această tragedie, am deschis o strângere de fonduri. Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt. Acum au nevoie de sprijinul nostru. Cont donații (pe numele mamei – Stanciu Ionica, BCR): RO46RNCB0672128478060002 Orice donație contează. Orice distribuire ajută. Fiecare gest este o rază de speranță pentru o familie aflată în cea mai grea încercare a vietii”, este mesajul publicat pe rețelele de socializare.

