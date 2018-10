Miriuță a preluat Hermannstadt și are gânduri mari: „Îmi doresc clasarea pe unul din primele 8 locuri!”

Parcurusl slab pe care FC Hermannstadt l-a avut în acest sezon al Ligii I, nou-promovata fiind pe loc retrogradabil după 10 runde în care a obținut doar 8 puncte, i-a fost fatal lui Alexandru Pelici.

Tehnicianul și-a reziliat de comun acord contractul cu sibienii, iar în locul său a fost instalat pe bancă Vasile Miriuță.

Fostul antrenor al lui Dinamo a semnat un contract valabil până în vara anului 2019, cu posibilitate de prelungire. Imediat după ce a parafat înțelegerea cu Hermannstadt, Miriuță a anunțat că are gânduri mari și că își dorește clasarea pe unul din primele opt locuri ale Ligii I.

„Nu mi-a fost greu să ajung la o înţelegere cu oamenii de aici. Aşa suntem noi, ardelenii. Ne-am cunoscut prima dată ieri, iar astăzi am semnat. Sunt nişte oameni minunaţi, care doresc binele echipei, aşa cum îl doresc atât eu, cât şi toată suflarea din oraş, inclusiv jucătorii. Am semnat un contract valabil până la anul, în vară. Eu unul îmi doresc clasarea pe unul din primele 8 locuri. Jucătorii sunt băieţi buni, muncitori. Le-am spus şi lor că o luăm de la zero. Chiar au caracter şi sunt sigur că împreună vom face treabă bună, pentru că e în interesul tuturor, şi al lor mai ales, să joace foarte bine”, a declarat Vasile Miriuţă, noul antrenor al formației FC Hermannstadt.

La reluarea campionatului, care este întrerupt ca urmare a acțiunilor echipei naționale, FC Hermannstadt va primi pe teren propriu sâmbătă 20 octombrie de la ora 16:00 vizita formației Astra Giurgiu, duelul urmând a se desfășura în runda a XII-a a campionatului.