Miriuță, negru după ce a fost bătut de olteni: „E un rezultat mincinos!”

Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt, a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o la Pitești cu Universtitatea Craiova, scor 1-0, că rezultatul nu reflectă realitatea din teren.

„Am făcut o partidă extraordinar de bună, din toate punctele de vedere, am avut multe ocazii, dar nu a vrut mingea să intre în poartă. Cred că în meciurile cu FCSB şi Craiova am avut ocazii cât nu am avut în celelalte 12-13 meciuri în care am fost aici. Nu am ce să le reproşez jucătorilor. Au avut atitudine, dărurire, am jucat de la egal la egal cu ei. Am făcut o partidă foarte bună, e un rezultat mincinos. Nu trebuia să pierdem niciodată acest meci. Dacă eram mai atenţi, trebuia să avem 2-0 la pauză. Apoi, în repriza a doua, a intrat Blănaru şi după un minut a avut ocazie mare. Apoi a trimis în bară. Am fost egalii Craiovei, nu au fost nimic peste noi. Ne pregătim de ultimele două meciuri din sezonul regulat, apoi vom juca în play-out şi încercăm să rămânem în Liga 1. Încercăm să scoatem maximum din ultimele meciuri şi să intrăm cu o diferenţă faţă de locurile retrogradabile şi de baraj”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul formației FC Hermannstadt

Formația sibiană a pierdut duelul cu Universitatea Craiova de la Pitești din runda a XXIV-a cu scorul de 1-0 și a ieșit oficial din lupta pentru play-off.

Cu 29 de puncte în clasament, formația pregătită de Vasile Miriuță mai are doar șanse mici matematice pentru a mai prinde locul 6 care să-i permită clasarea pe un loc de play-off la finele acestui sezon regular.