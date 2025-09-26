Misterul absenței de la nuntă a mamei DEDEMAN a fost elucidat! Nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu a ridicat o întrebare apăsătoare…

Nunta dintre Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, pe Isola del Garda, în Italia, nu a fost doar un spectacol al luxului, ci și un teren fertil pentru întrebări lăsate fără răspuns. Până acum! CANCAN.RO a fost cu ochii pe cuplul Karina-Dragoș încă de la pregătirile (tensionate, ce-i drept) și party-ul restrâns de pre-wedding, până la cununia de pe Isola del Garda și super-sindrofia-ul de la Grand Hotel Gardone. Iar ochiul nostru vigilent nu a reperat-o pe Denise Pavăl, soacra mică, nicăieri, în niciuna dintre fotografiile făcute de paparazzii noștri. Unde a ”dispărut”, aflați totul în rândurile de mai jos. Fiindcă misterul a fost elucidat, cel mai probabil, la cererea doamnei Pavăl. Cum? Vă spunem imediat!

Despre nunta fastuoasă a moștenitoarei Dedeman ce ar mai fi de spus? Mai nimic, nu de alta, dar CANCAN.RO a fost cu ochii în patru și nu a scăpat niciun detaliu. V-am prezentat, în ordinea desfășurării evenimentelor, fiecare mișcare a mirilor și a familiei Pavăl. După ce s-a tras cortina, iar evenimentul s-a încheiat cu o petrecere de pomină la hotelul fraților Pavăl, Grand Hotel Gardone, am remarcat un detaliu aparent de neînțeles. În duiumul de fotografii făcute de CANCAN, doamna Pavăl părea de negăsit (MAI MULTE DETALII, AICI). Acum, revenind la primul nostru material, în care mirii au fost surprinși destul de tensionați, îngândurați, în timp ce bifau ultimele pregătiri înainte de petrecerea italiană de pre-wedding (VEZI DETALII AICI), nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva și absența soacrei mici a contribuit la atmosfera apăsătoare care se simțea și prin obiectivele camerelor noastre.

În orice caz, răspunsul a venit, ambalat în forma unei fotografii postată chiar de ginerele soților Pavăl, Dragoș Iamandoiu, în care mirii apar alături de socrii mici, Denise și Dragoș Pavăl, cei din urmă ținându-se de mână. Un gest care pune punct speculațiilor, într-un mod discret.

Soacră mică, Denise Pavăl, a fost prezentă la nunta Karinei cu Dragoș Iamandoiu

Ce-i drept, pentru un eveniment de asemenea anvergură, pe malul lacului Garda, cu artiști de top și desfășurări de forțe impresionante (pe care noi le-am surprins, la cald), absența doamnei Pavăl a alimentat unele întrebări. A fost sau nu prezentă soacră mică la marele eveniment? Și dacă da, de ce a ales să rămână în umbră? În vreme ce Dragoș Pavăl a fost zărit în mai multe ipostaze, alături de fiica sa și ginerele său, soția lui a ales discreția totală. Iar noi am punctat acest detaliu. Însă, probabil, pentru a clarifica lucrurile, doamna Pavăl și-a dorit să fie limpede faptul că familia a fost completă și unită la nunta fiicei sale.

Așadar, speculațiile s-au răsturnat prin postarea făcută de Dragoș Iamandoiu, în care, așa cum vă spuneam și mai sus, apar mirii, zâmbitori, împreună cu Denise și Dragoș Pavăl, care se țineau de mână atunci când a fost imortalizat momentul. Iar enigma a fost spulberată, doamna Pavăl a fost prezentă, însă a preferat, ca pe tot parcursul evenimentelor să rămână discretă și să lase toată atenția să se concentreze pe protagoniști.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

NU RATA: Moștenitoarea imperiului Dedeman este, cu adevărat, adorabilă. Părinții ei au o avere de 3 miliarde €, dar ea… Karina Pavăl & iubi, apariție spectaculoasă în Floreasca

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.