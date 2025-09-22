Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf a cântat dansul mirilor, iar Loredana Groza a dinamitat hiper-nunta anului. Singura ”necunoscută”: de ce a lipsit soacra mică din toate fotografiile?!

Nunta Karinei Pavăl și a avocatului Dragoș Iamandoiu, despre care CANCAN a prezentat amănunte și imagini în exclusivitate națională, a transformat Isola del Garda (Italia) într-o scenă de poveste. Marele eveniment a început prin conducerea invitaților pe insula de vis de pe Lacul Garda, acolo unde mireasa și mirele au ajuns pentru cununie cu o superbă ambarcațiune Riva. Erau împreună cu nașii lor și cu tatăl Karinei, mulitimiliardarul Dragoș Pavăl. Fără însă mama acesteia. Nici urmă de doamna Pavăl. Cu toate acestea, după high-party-ul discret și momentele emoționante din zilele premergătoare (CITIȚI AICI DETALII!), ceremonia și-a dezvăluit strălucirea într-un cadru mirific. Seara de poveste a atins apogeul odată cu dansul mirilor, un moment mult așteptat, care s-a desfășurat pe acordurile live ale trupei Holograf. CANCAN.RO are noi imagini în exclusivitate și detalii de senzație!

Revenim cu alte amănunte (și bineînțeles, imagini) de la nunta fabuloasă a Karinei Pavăl cu Dragoș Iamandoiu. Așa cum scriam, cununia a avut loc pe insula Isola del Garda, închiriată pentru suma de 100.000 de euro, iar pentru marea petrecere, întreg alaiul s-a întors la Grand Hotel Gardone, proprietatea fraților Pavăl. Acolo unde totul a fost pus la punct până la ultimul detaliu. Nimic care să umbrească bucuria mirilor. De fapt, a fost un singur lucru care a atras atenția și a ridicat un semn de întrebare. Prezența soacrei mici, Denise Pavăl, nu a fost remarcată în cadrul ceremoniei. Deși toți ochii au fost ațintiți asupra mirilor și a momentelor spectaculoase care au marcat seara, mama Karinei nu s-a regăsit în fotografiile imortalizate. În niciuna dintre cele pe care noi le-am făcut în 48 de ore cât ne-am aflat la eveniment, soacra mică nu a fost reperată de reporterii CANCAN. Probabil, a avut și un motiv întemeiat pentru care nu a apărut în imagini. În schimb, socrul mic Dragoș Pavăl s-a aflat în permanență în mijlocul evenimentului, a socializat cu invitații, a fost nedezlipit de miri și a zâmbit, fericit că fiica lui se căsătorește.

Isola del Garda este cea mai mare de pe lac, iar construcția cu arhitectură deosebită aparține familiei Cavazza. Înainte de cununie, moștenitoarea imperiului Dedeman a avut parte de ajutor, atât din partea celui căruia i-a jurat iubire veșnică, cât și din partea tatălui său, Dragoș Pavăl. Ambii au intervenit imediat pentru a-i facilita deplasarea până la ambarcațiunea Riva care a transportat-o de la hotel pe insula de vis. Rochia fabuloasă pe care a purtat-o mireasa părea să îi îngreuneze puțin pașii, însă situația a fost depășită cu brio. Înainte de marea petrecere, întreg alaiul s-a bucurat de peisajul superb al Lacului Garda, au băut șampanie, au făcut fotografii și au socializat.

Nunta anului s-a încheiat cu o petrecere de zile mari

Dar să vorbim și despre petrecerea care a avut loc după cununie. Toată lumea a așteptat cu sufletul la gură dansul mirilor, care a debutat, în aplauze pe ritmurile piesei „N-am iubit pe nimeni”, a trupei Holograf. Semn că e melodia de suflet a mirilor. Aceștia au valsat cu grație, s-au privit tandru, iar momentul a fost parcă desprins dintr-un film romantic. Însă ulterior, atmosfera s-a aprins ca un ”foc de articii”, iar artiștii i-au făcut pe invitați să inunde ringul de dans și să se distreze alături de miri.

După momentul emoționant al dansului proaspeților miri, a început distracția! Trupa Feelings a ridicat nuntașii de la locurile lor, pe ringul de dans, iar Loredana Groza a transformat seara într-un spectacol de neuitat. Momentul culminant a consemnat atunci când toți invitații au ridicat în aer batiste în culorile Italiei, într-o explozie de energie și culoare, care a marcat finalul unei zile fabuloase.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

NU RATA: Moștenitoarea imperiului Dedeman este, cu adevărat, adorabilă. Părinții ei au o avere de 3 miliarde €, dar ea… Karina Pavăl & iubi, apariție spectaculoasă în Floreasca

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.