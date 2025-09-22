Acasă » Exclusiv » Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf a cântat dansul mirilor, iar Loredana Groza a dinamitat hiper-nunta anului. Singura ”necunoscută”: de ce a lipsit soacra mică din toate fotografiile?!

Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf a cântat dansul mirilor, iar Loredana Groza a dinamitat hiper-nunta anului. Singura ”necunoscută”: de ce a lipsit soacra mică din toate fotografiile?!

De: Andrei Iovan 22/09/2025 | 23:40
Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf a cântat dansul mirilor, iar Loredana Groza a dinamitat hiper-nunta anului. Singura ”necunoscută”: de ce a lipsit soacra mică din toate fotografiile?!
Nunta Karinei Pavăl și a avocatului Dragoș Iamandoiu, despre care CANCAN a prezentat amănunte și imagini în exclusivitate națională, a transformat Isola del Garda (Italia) într-o scenă de poveste. Marele eveniment a început prin conducerea invitaților pe insula de vis de pe Lacul Garda, acolo unde mireasa și mirele au ajuns pentru cununie cu o superbă ambarcațiune Riva. Erau împreună cu nașii lor și cu tatăl Karinei, mulitimiliardarul Dragoș Pavăl. Fără însă mama acesteia. Nici urmă de doamna Pavăl. Cu toate acestea, după high-party-ul discret și momentele emoționante din zilele premergătoare (CITIȚI AICI DETALII!), ceremonia și-a dezvăluit strălucirea într-un cadru mirific. Seara de poveste a atins apogeul odată cu dansul mirilor, un moment mult așteptat, care s-a desfășurat pe acordurile live ale trupei Holograf. CANCAN.RO are noi imagini în exclusivitate și detalii de senzație! 

Revenim cu alte amănunte (și bineînțeles, imagini) de la nunta fabuloasă a Karinei Pavăl cu Dragoș Iamandoiu. Așa cum scriam, cununia a avut loc pe insula Isola del Garda, închiriată pentru suma de 100.000 de euro, iar pentru marea petrecere, întreg alaiul s-a întors la Grand Hotel Gardone, proprietatea fraților Pavăl. Acolo unde totul a fost pus la punct până la ultimul detaliu. Nimic care să umbrească bucuria mirilor. De fapt, a fost un singur lucru care a atras atenția și a ridicat un semn de întrebare. Prezența soacrei mici, Denise Pavăl, nu a fost remarcată în cadrul ceremoniei. Deși toți ochii au fost ațintiți asupra mirilor și a momentelor spectaculoase care au marcat seara, mama Karinei nu s-a regăsit în fotografiile imortalizate. În niciuna dintre cele pe care noi le-am făcut în 48 de ore cât ne-am aflat la eveniment, soacra mică nu a fost reperată de reporterii CANCAN. Probabil, a avut și un motiv întemeiat pentru care nu a apărut în imagini. În schimb, socrul mic Dragoș Pavăl s-a aflat în permanență în mijlocul evenimentului, a socializat cu invitații, a fost nedezlipit de miri și a zâmbit, fericit că fiica lui se căsătorește.

Karina Pavăl, alături de tatăl ei, Dragoș Pavăl
Karina Pavăl, alături de tatăl ei, Dragoș Pavăl

Isola del Garda este cea mai mare de pe lac, iar construcția cu arhitectură deosebită aparține familiei Cavazza. Înainte de cununie, moștenitoarea imperiului Dedeman a avut parte de ajutor, atât din partea celui căruia i-a jurat iubire veșnică, cât și din partea tatălui său, Dragoș Pavăl. Ambii au intervenit imediat pentru a-i facilita deplasarea până la ambarcațiunea Riva care a transportat-o de la hotel pe insula de vis. Rochia fabuloasă pe care a purtat-o mireasa părea să îi îngreuneze puțin pașii, însă situația a fost depășită cu brio. Înainte de marea petrecere, întreg alaiul s-a bucurat de peisajul superb al Lacului Garda, au băut șampanie, au făcut fotografii și au socializat.

Nunta anului s-a încheiat cu o petrecere de zile mari

Dar să vorbim și despre petrecerea care a avut loc după cununie. Toată lumea a așteptat cu sufletul la gură dansul mirilor, care a debutat, în aplauze pe ritmurile piesei „N-am iubit pe nimeni”, a trupei Holograf. Semn că e melodia de suflet a mirilor. Aceștia au valsat cu grație, s-au privit tandru, iar momentul a fost parcă desprins dintr-un film romantic. Însă ulterior, atmosfera s-a aprins ca un ”foc de articii”, iar artiștii i-au făcut pe invitați să inunde ringul de dans și să se distreze alături de miri.

Karina Pavăl și invitații
Karina Pavăl și invitații

După momentul emoționant al dansului proaspeților miri, a început distracția! Trupa Feelings a ridicat nuntașii de la locurile lor, pe ringul de dans, iar Loredana Groza a transformat seara într-un spectacol de neuitat. Momentul culminant a consemnat atunci când toți invitații au ridicat în aer batiste în culorile Italiei, într-o explozie de energie și culoare, care a marcat finalul unei zile fabuloase.

