Modificări majore în obținerea permisului de conducere. Perioadă de probă timp de 2 ani

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 22:00
Schimbări pentru șoferi / Sursa foto: Freepik

Parlamentul European a aprobat o serie de modificări majore la regulile privind permisele de conducere, menite să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor grave. România, alături de Bulgaria, se află în topul țărilor cu cele mai multe victime în accidente, ceea ce face aceste schimbări cu atât mai importante.

Pe baza noilor norme, examenul pentru permis va include teste legate de unghiul mort, sistemele de asistență la condus și utilizarea telefonului mobil la volan, iar perioadele de valabilitate a permiselor vor fi adaptate tipului de vehicul și vârstei șoferilor. Conducătorii auto de peste 65 de ani vor fi supuși unor controale medicale mai frecvente, iar toți șoferii vor trebui să efectueze un control medical complet înainte de obținerea sau reînnoirea permisului.

„Normele revizuite ale UE privind permisul de conducere fac parte din pachetul legislativ privind siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023. Actualizările au ca scop îmbunătățirea siguranței pentru toți participanții la trafic și reducerea, până în 2050, a numărului de victime ale accidentelor rutiere până la un nivel cât mai apropiat de zero („Viziunea zero”)”, a transmis Parlamentul European.

Sursa foto: Freepik

Un alt element inovator este permisul digital, accesibil pe telefonul mobil, care va putea înlocui treptat varianta fizică, păstrând însă posibilitatea de a solicita un card clasic. În plus, sancțiunile pentru retragerea sau suspendarea permisului vor fi reciproce între statele membre, garantând aplicarea uniformă a legii și reducând comportamentele imprudente în trafic.

Noile norme introduc, de asemenea, o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători, cu reguli stricte și sancțiuni mai severe pentru încălcări. Tinerii pot obține permis de conducere de la 17 ani, putând conduce doar dacă sunt însoțiți de un șofer cu experiență, până împlinesc vârsta de 18 ani.

Noile reguli vor trebui implementate în legislațiile naționale până în noiembrie 2028 și prevăd controale medicale obligatorii, valabilitate diferită pentru permisele auto și mecanisme de colaborare între statele membre pentru aplicarea uniformă a sancțiunilor.

