Acasă » Știri » Modul bizar în care s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween, după scandalul uriaș: ”Am decis să…”

Modul bizar în care s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween, după scandalul uriaș: ”Am decis să…”

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 13:29
Modul bizar în care s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween, după scandalul uriaș: ”Am decis să...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Toto Dumitrescu, costumație surprinzătoare de Halloween. Fiul lui Ilie Dumitrescu s-a legat de scandalul uriaș în care a fost implicat pentru apariție sa din noaptea de 31 octombrie 2025. Află, în articol, modul bizar în care s-a afișat!

În data de 31 octombrie 2025, a avut loc sărbătoarea de Halloween, adoptată de multe popoare din lumea occidentală și răspândită în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie, mai multe vedete s-au deghizat în diverse personaje. Nici Toto Dumitrescu a nu a lăsat această zi să treacă neobservată. Tânărul actor i-a uimit pe toți cu modul în care s-a costumat.

Cum s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween

În urmă cu doar câteva ore, Toto Dumitrescu le-a arătat urmăritorilor său ce costumație a purtat în noaptea de Halloween. În mod ironic, după scandalul uriaș în care a fost implicat, tânărul actor a decis să se îmbrace în… deținut. De asemenea, fiul lui Ilie Dumitrescu a scris, în dreptul fotografiilor, și un mesaj sugestiv, făcând legătura cu situația tensionată în care se află.

„Anul ăsta am decis să nu mă mai costumez”, a scris Toto Dumitrescu, pe Instagram.

În imaginile postate de fiul lui Ilie Dumitrescu apare și iubita acestuia. Pentru a completa cadrul, tânăra s-a deghizat în polițista care îl arestează pe „deținutul” Toto Dumitrescu. Nu i-a lipsit nici recuzita – un pistol și o șapcă inscripționată cu mesajul „Police”.

Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000 de lei lunar
Locul de muncă pe care se bat tinerii. SALARIUL poate ajunge la 7000...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Toto Dumitrescu, alături de iubita sa, costumați în deținut și polițistă/ Sursa foto: Instagram

Fiul lui Ilie Dumitrescu este arestat la domiciliu

În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a provocat un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate.

Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat. La Brigada Rutieră, actorul a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența cocainei, confirmată și de testele de la Medicina Legală.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a susținut, însă, că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis pentru el măsura arestului la domiciliu.

Citește și: Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare

Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! Fiul lui Ilie Dumitrescu a făcut un gest bizar, în timp ce detalia fapta săvârșită

Tags:
Iți recomandăm
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
Știri
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
Știri
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Gandul.ro
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Gandul.ro
Cum ne putem încălzi iarna IEFTIN și eficient, fără a renunța la confort
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu ...
BREAKING! A venit decizia în cazul Amaliei Bellantoni: arestată la domiciliu! Ce se întâmplă cu soțul ei
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
De ce s-a despărțit Andreea Marin de Adrian Brâncoveanu. A recunoscut ce s-a întâmplat
Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă
Tragedie în lumea media! O fostă prezentatoare de știri, acuzată că și-a ucis propria mamă
BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”
BANC | Sună telefonul: ”Alo, ți-am răpit soția”
A murit Constantin Zamfir, fostul stelist! E doliu în fotbalul românesc
A murit Constantin Zamfir, fostul stelist! E doliu în fotbalul românesc
Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama…
Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama…
Vezi toate știrile
×