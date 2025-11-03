Modul bizar în care s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween, după scandalul uriaș: ”Am decis să...”

Toto Dumitrescu, costumație surprinzătoare de Halloween. Fiul lui Ilie Dumitrescu s-a legat de scandalul uriaș în care a fost implicat pentru apariție sa din noaptea de 31 octombrie 2025. Află, în articol, modul bizar în care s-a afișat!

În data de 31 octombrie 2025, a avut loc sărbătoarea de Halloween, adoptată de multe popoare din lumea occidentală și răspândită în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie, mai multe vedete s-au deghizat în diverse personaje. Nici Toto Dumitrescu a nu a lăsat această zi să treacă neobservată. Tânărul actor i-a uimit pe toți cu modul în care s-a costumat.

Cum s-a costumat Toto Dumitrescu de Halloween

În urmă cu doar câteva ore, Toto Dumitrescu le-a arătat urmăritorilor său ce costumație a purtat în noaptea de Halloween. În mod ironic, după scandalul uriaș în care a fost implicat, tânărul actor a decis să se îmbrace în… deținut. De asemenea, fiul lui Ilie Dumitrescu a scris, în dreptul fotografiilor, și un mesaj sugestiv, făcând legătura cu situația tensionată în care se află.

„Anul ăsta am decis să nu mă mai costumez”, a scris Toto Dumitrescu, pe Instagram.

În imaginile postate de fiul lui Ilie Dumitrescu apare și iubita acestuia. Pentru a completa cadrul, tânăra s-a deghizat în polițista care îl arestează pe „deținutul” Toto Dumitrescu. Nu i-a lipsit nici recuzita – un pistol și o șapcă inscripționată cu mesajul „Police”.

Fiul lui Ilie Dumitrescu este arestat la domiciliu

În data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a provocat un incident rutier în cartierul Primăverii. În timp ce conducea un SUV Mercedes, acesta s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani, care a ajuns la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate.

Deși impactul nu i-a aparținut direct, fuga de la locul accidentului a ridicat imediat suspiciuni. Polițiștii l-au găsit ulterior într-un apartament care nu-i aparținea și în care au intrat cu mandat. La Brigada Rutieră, actorul a fost testat cu alcooltest și drugtest, rezultatele arătând prezența cocainei, confirmată și de testele de la Medicina Legală.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a susținut, însă, că a consumat substanțe interzise după producerea accidentului. Ulterior, magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au decis pentru el măsura arestului la domiciliu.

