Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 15:23
Ema Uta, transformare spectaculoasă!/ Sursa foto: Instagram

Ema Uta, transformare spectaculoasă de Halloween 2025! Cunoscută pentru stilul non-conformist și ideile geniale de ședințe foto, celebra make-up artistă a dat lovitura cu noul ei look. O echipă numeroasă a lucrat din greu pentru a ajuta să se costumeze așa cum și-a dorit, iar rezultatul final a fost pe măsura muncii depuse. Într-o ținută extrem de sexi, blondina a încins internetul.

Vineri, 31 octombrie 2025, are loc sărbătoarea de Halloween, adoptată de multe popoare din lumea occidentală și răspândită în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie, mai multe vedete s-au costumat în diverse personaje. Nici Ema Uta nu a lăsat această zi să treacă neobservată.

Cum s-a transformat Ema Uta de Halloween

Ema Uta și-a luat prin surprindere fanii cu transformarea sa de Halloween. Celebra make-up artistă a decis să se costumeze în… Rihanna. Așadar, nu au lipsit cele mai importante elemente – pantofii cu toc înalt, peruca specifică artistei internaționale și dolăreii.

Blondina a ales un look extrem de sexi, reușind să încingă imaginația internuaților. Ema Uta a purtat o ținută sumară, formată dintr-o pereche de pantaloni scurți și un sutien decupat realizat din pietre prețioase.

Look-ul a fost completat de o haină de blană, o pereche de mănuși negre și ochelari de soare. Așezată pe un scaun de „regină”, Ema Uta s-a filmat pe o melodie interpretată de Rihanna, în timp ce învârtea bancnotele. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Doamne, așa fierbinte!”/ „Wooow, strălucitoare!”/ „Am crezut că e inteșigența artificială”/ „Rihanna ar fi mândră”/ „Cred că e cea mai bună variantă de până acum”/ „Mortală”/ „Ești cea mai bună”/ „Îmi place maxim ce ai reușit, Ema”/ „Nu credeam că ești tu, dacă nu vedeam tatuajele”, au fost câteva dintre comentariile internauților, la postarea Emei Uta, pe Instagram.

Ema Uta s-a transformat în Rihanna/ Sursa foto: Instagram

