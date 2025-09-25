Magistrații, decizie-ȘOC în cazul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu, la un pas să scape de închisoare?!

Decizie șoc din partea judecătorilor Tribunalului București! Toto Dumitrescu nu se mai află în arest preventiv după accidentul rutier din cartierul Primăverii în care a fost implicat. Măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blândă, în dosarul în care fiul lui Ilie Dumitrescu este anchetat pentru accidentul pe care l-a provocat pe 14 septembrie în cartierul Primăverii! Cu toate că testele au demonstrat că tânărul consumase substanțe interzise, judecătorii au decis să îi schimbe pedeapsa! CANCAN.RO are toate detaliile despre ce s-a întâmplat în sala de judecată.

Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în data de 14 septembrie în zona bulevardului Primăverii din București. Autoritățile au constatat că nu el a fost de vină pentru coliziune, ci tânăra care se afla în celălalt autoturism, o jucătoare de tenis cunoscută, care ar fi trebuit să îi acorde prioritate în intersecție. Cu toate acestea, fiul lui Ilie Dumitrescu s-a speriat și a fugit de la locul accidentului. După două zile de căutări, a fost găsit, dus la INML, iar testele au ieșit pozitive la consumul de cocaină. De atunci, actorul s-a aflat în arest preventiv până astăzi, când s-a prezentat în sala de judecată, iar magistrații au dat o decizie șocantă!

Toto Dumitrescu scapă de închisoare! Iată decizia judecătorilor

Toto Dumitrescu s-a prezentat în urmă cu puțin timp la Tribunalul București, însoțit de avocatul său. În sala de judecată, fiul Lui Ilie Dumitrescu le-a cerut magistraților să fie eliberat din arest și să fie cercetat sub o măsură preventivă mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Tânărul în vârstă de 27 de ani le-a spus magistraților că motivul pentru care a părăsit locul accidentului ar fi fost spaima trasă în momentul în care a văzut-o pe victima din cealaltă mașină blocată în autoturism. De asemenea, fiul lui Ilie Dumitrescu a recunoscut în fața judecătorilor că este consumator ocazional substanțe interzise.

În urma ședinței din sala de judecată, magistrații Tribunalului București au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Toto Dumitrescu se află în arest din 17 septembrie, după ce a fost identificat de autorități și ridicat de la domiciliul său. În ziua accidentului, acesta ar fi părăsit locul faptei fără a anunța poliția sau serviciile de urgență, deși cealaltă persoană implicată, o sportivă cunoscută, avea nevoie de îngrijiri medicale.

La ieșirea din sala de judecată, Toto Dumitrescu a declarat: „Eu nu am greșit, dar am plecat pentru că m-am emoționat și îmi era teamă. Eu m-am lăsat de droguri de o mie de zile”

