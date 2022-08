Moldovenii, rămân fără eșec în SuperLigă!

FC Botoșani a rămas neînvinsă în Superligă și după cea de-a treia rundă. După victoria cu 3-2 de pe teren propriu cu Chindia și cea de la Mioveni cu FC Volunttari, scor 1-0, trupa pregătită de Mihai Teja a terminat nedecis, scor 1-1 (0-0), confruntarea de la Mediaș cu FC Hermannstadt.

În duelul din epilogul rundei a treia, sibienii au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (min.53), care a reluat din voleu centrarea lui Mihai Butean, botoșănnii egalând din penalty, prin Eduard Florescu (min. 71), după ce Petrişor Petrescu l-a faultat pe Mihai Roman I, ambii fotbaliști botoșăneni fiind introduși simultan de Teja în minutul 66 în locul lui Mussis, respctiv Tisdell.

FC Botoşani putea pleca cu cele tri puncte de la Mdiaș, dacă Sergej Grubac ar fi punctat după o greşeală imensă a lui Florin Bejan (min.90).

Mihai Teja a mărturisit după partida contra celor de la Hermannstadt că nu este pe deplin mulțumit de jocul făcut de elevii săi, taxându-i pe aceștia pentru golul pe care l-au primit mult prea ușor, gol care în opinia sa, ar fi putut fi evitat.

„Ne doream să câștigăm. Am făcut o primă repriză destul de slabă, nu ne-am creat ocazii, nu am avut dinamică bună și nici circulație rapidă a balonului. Am luat un gol. Am încercat să preluăm inițiativa, am revenit în joc și am avut ocazii, dar nu am reușit să înscriem. Îmi doream mai mult și ca rezultat și ca joc. Putem mult mai mult și sper să devenim o echipă mai omogenă și mai incisivă. Trebuie să fim atenți pe faza defensivă. Am luat un gol simplu, de evitat. Mai e mult de lucrat la omogenitate, la dinamica jucătorilor. Mai sunt multe de lucrat pentru a scoate din joc un adversar care se pune pe două linii, așa cum a fost Hermannstadt”, a declarat Mihai Teja după meci.

Cu 7 puncte în dreputul lor, botoșănenii sunt pe locul 2 în clasament după primele trei runde, la egalitate cu Farul, „rechinii” fiind lideri cu un golaveraj superior. Cele două formații, singurele cu 7 puncte acumulat după trei runde, se vor duela în meci direct pe „Municipal”, luni, 8 august de la ora 18.00.