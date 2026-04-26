Momente de groază la Raliul Valoniei! Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent

Un moment tensionat a avut loc în cadrul Raliului Valoniei, unde Jos Verstappen, fost pilot de Formula 1 și tatăl campionului mondial Max Verstappen, a fost implicat într-un accident rutier care a atras imediat atenția publicului. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit informațiilor apărute în mediul competițional, automobilul condus de Verstappen a părăsit traseul de concurs în timpul unei probe speciale, ajungând să lovească violent un copac aflat în proximitatea drumului. Impactul a fost suficient de puternic încât vehiculul să fie serios avariat, imaginile de la fața locului arătând o mașină răsturnată, cu elemente de caroserie deformate și o roată desprinsă complet.

Tatăl lui Max Verstappen, implicat într-un accident violent

În momentul incidentului, Jos Verstappen se afla în mașină alături de copilotul său, Jesper Vermeulen. Din fericire, ambii au reușit să iasă din vehicul fără răni grave, ceea ce a fost confirmat ulterior chiar de fostul pilot olandez, care a transmis că se simte „în regulă” și că nu a suferit leziuni în urma impactului.

Mașina implicată în accident ar fi avut deja unele probleme tehnice sau avarii minore cauzate de un incident anterior din cadrul aceleiași etape, ceea ce ar fi putut influența comportamentul vehiculului pe traseu. Cu toate acestea, circumstanțele exacte ale ieșirii de pe traseu rămân sub analiză.

În ciuda acestui moment nefericit, Jos Verstappen a continuat competiția înainte de incident, reușind chiar o evoluție competitivă notabilă. În clasamentul provizoriu de la finalul unei zile de concurs, acesta figura pe poziția a treia, fiind devansat de piloții Adrian Fernemont și Maxime Potty, doi dintre concurenții importanți ai etapei.

Accidentul a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor motorsportului, mai ales datorită numelui implicat. Jos Verstappen, cunoscut atât pentru cariera sa în Formula 1 din anii ’90 și începutul anilor 2000, cât și pentru rolul său de susținător activ al carierei fiului său, Max Verstappen, rămâne o figură cunoscută în lumea curselor auto.

