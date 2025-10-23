Momentul în care ”pofta inimii” Mattia îl pune la pământ pe Marian! Bianca, distrusă de emoții și stres la gala RXF

Deși emisiunea Insula Iubirii s-a terminat, tensiunile dintre Marian Grozavu și ispita Mattia au continuat și dincolo de platourile de filmare. Rivalitatea dintre cei doi bărbați s-a transformat într-o luptă reală, care s-a desfășurat în ringul RXF, acolo unde cei doi și-au reglat conturile, într-o confruntare spectaculoasă ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură.

În seara de 22 octombrie, concurentul Marian Grozavu și ispita Mattia, s-au întâlnit față în față în cușca RXF, unde au oferit un spectacol intens și plin de adrenalină, la fel ca în emisiunea care a ținut toată România cu sufletul la gură, Insula Iubirii. Momentul a fost unul intens, iar cei doi nu au mai ținut cont de nimic atunci când s-au privit față în față.

Bianca, distrusă de emoții la gala RXF

După luni întregi de provocări în mediul online, replici și declarații aprinse, a venit momentul în care cei doi s-au întâlnit față în față. Marian Grozavu s-a pregătit intens timp de două săptămâni și a intrat în ring hotărât să câștige în fața adversarului său. Acesta și-a făcut apariția susținut de partenera sa, Bianca, care a stat cu sufletul la gură până în ultimul moment.

Pe de cealaltă parte, Mattia a avut o intrare memorabilă. Acesta a fost însoțit de mai multe domnișoare care i-au fost alături înainte de meci. Ispita care a reușit să o cucerească pe Bianca la Insula Iubirii, a intrat în ring mai hotărât ca niciodată, cu o atitudine care le-a cucerit pe fanele sale.

Atmosfera din sală i-a ținut pe toți cu sufletul la gură, iar cei doi masculi au demonstrat că orgoliile și tensiunile născute la Insula Iubirii, nu s-au stins nici după terminarea emisiunii, ci s-au transformat într-un adevărat spectacol de forță.

Meciul a fost echilibrat, la început, însă în runda a doua Mattia a început să îi aducă o ploaie de lovituri lui Marian Grozavu. Acesta l-a pus la pământ rapid, iar arbitrul a fost nevoit să oprească meciul, iar cel învingător a fost Mattia Carnessali.

Bianca, vizibil emoționată, atunci când și-a văzut iubitul că pierde în fața italianului, a început să plângă. Îmbrăcată într-o ținută neagră din cap până în picioare, aceasta a trăit fiecare clipă la cote maxime. Chiar dacă lupta a fost dură, cei doi și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat ca doi bărbați adevărați, semn că au pus capăt războiului.

