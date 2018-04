Monica Niculescu face parte din TOP 100 jucătoare de tenis din lume, dar nu este deloc plină de fițe. Este o tânără veselă, de cele mai multe ori, cu glumele la ea și, în plus, nu ezită să folosească mijloacele de transport în comun. Deși a câștigat din tenis mai mult de cinci milioane de dolari. A urcat în tramvaiul 25, alături de părinții ei, dar, la scurt timp, s-a panicat. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă oferă toate detalii întâmplării.

Este clasată pe poziția 64 WTA și a câștigat aproape 5,5 milioane de dolari din tenis, dar nu e deloc fițoasă. Monica Niculescu nu refuză un mijloc de transport în comun, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu doar câteva zile. Și-a luat părinții și a urcat în tramvaiul 25, pentru o călătorie de câteva stații. Relaxată la început și atentă la discuția cu mama ei, Monica a devenit, brusc, agitată. Ba chiar a intrat în panică.

A fugit ca din pușcă înspre tatăl său, care prinsese un loc pe la mijlocul tramvaiului. Ce s-a întâmplat? Urcaseră controlorii, iar Monica a vrut să se asigure că tatăl ei a validat cartela, și nu așa, oricum, ci cu trei călătorii. A ajuns în dreptul părintelui și a început să turuie. Tatăl a asigurat-o că totul este în regulă. Monica a vrut, însă, să se convingă. Printre vorbele liniștitoare ale bărbatului aflat pe scaun, Monica a început să caute în geanta lui.

Scena a fost una amuzantă, pentru că, în timp ce controlorii se apropiau, numărul 64 mondial a început să se agite și mai tare. A descoperit, în cele din urmă, că totul este în regulă, deși tatăl ei tot încercase s-o liniștească.

Wozniacki, scandal cu Monica Niculescu

Monica Niculescu, 30 de ani, a avut un început de an foarte încărcat, participând la nu mai puțin de șase competiții. Memorabile sunt victoria în fața Mariei Șarapova și scandalul cu numărul 1 mondial de atunci, Caroline Wozniacki. Ambele s-au întâmplat la turneul de la Doha, de la începutul lunii martie.

„Doha a fost un moment foarte important în acest an. Am avut meciuri bune în calificări, apoi am bătut-o pe Ozaki, iar cu Petkovic mereu am meciuri grele. Și la Fed Cup am pățit-o cu ea, când am condus și apoi am pierdut. În Qatar, însă, mi-am luat revanșa și m-am bucurat că urma meciul de pe arena centrală cu Maria Sharapova. A trebui să mă obișnuiesc cu stilul de joc al Mariei. La început a fost dificil, servea bine, dădea tare, voia să termine punctul repede. În seturile 2 și 3 am jucat lung, i-am dat mingile înapoi, am avut și câteva scurte bune… Nu știu care a fost cheia victoriei, dar am început să fiu și eu mai mult în joc, nu am stat în spate, am servit mai bine, am venit mai mult în față. Așa am reușit să o înving pe Șarapova. A fost o victorie și un meci care îmi dau încredere în jocul meu”, a explicat atunci Monica.

Ea a comentat și incidentul cu Wozniacki, liderul WTA, după ce o detronase pe Simona Halep. Atunci, daneza a acuzat-o pe Niculescu de faptul că scoate zgomote care o deranjează și i s-a plâns arbitrului de scaun. „Ea a folosit acest truc ca să mă scoată din joc, din ritm. De acolo nu prea am mers bine. E păcat că ea folosește astfel de trucuri. În fine, așa a fost, dar per total sunt mulțumită de parcursul meu”, a explicat jucătoarea în vârstă de 30 de ani. Monica a fost eliminată de Wozniacki în optimile turneului.

