Cătălin Moroşanu a recunoscut de ce NU face sex cu soţia sa în această perioadă

S-a zvonit că divorțează, însă Catălin Moroșanu și soția lui sunt mai fericiți ca niciodată! Mai mult decât atât, luptătorul a făcut câteva dezvăluiri din intimitate pentru a le da peste nas cârcotașilor.

Gurile rele au afirmat după participarea lui Moroșanu la emisiunea „Ferma. Un nou început“ că relația cu Georgiana s-ar putea termina. Luptătorul a infirmat zvonurile, ba mai mult a făcut dezvăluiri din intimitate și a vorbit deschis despre partidele de amor, afirmând că înainte de meciuri are nevoie de abstinenţă, pentru a putea fi un adevărat luptător în ring.

„E o superstiţie, pentru că tu în momentul în care eşti un războinic… tu gândeşte-te că eu nu fac sex cu o lună de zile înainte. Contează foarte mult să ai testosteronul ăla în tine. O lună de abstinenţă, e foarte importantă chestia asta. Eşti taur, eşti animal, eşti bărbat, eşti puternic. Tu când te concentrezi, vizualizezi meciul şi vine o gagică în vestiar şi se plimbă în faţa ta, te deconcentrează. Îţi fuge mintea. Când am adversarul în faţa mea nu mă mai interesează nicio femeie, eu mă gândesc cum să îl bat pe ăla“, a spus Cătălin Moroşanu.

Cum și-a cunoscut Cătălin Moroșanu soția

„Mi-am cunoscut soţia pe internet, pe vremea aceea exista un canal de chat foarte popular, MIRC. Am început să vorbim acolo foarte mult, iar prima întâlnire reală a fost în parcul din faţa poştei din Iaşi. Ne cunoaştem de la vârsta de 17 ani. Stăteam la cămin şi împărţeam o conservă cu ton. Chiar sunt norocos că am găsit o pe soţia mea. Mi-a daruit o fetită, o cheamă Natalis. Ştia care e plata, lipsa de acasă. Multe sacrificii, dar am mers mai departe. Am făcut un copil, o să mai facem un copil. Ea e medic stomatolog. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul şi aşa reuşim să fim o familie”, a mai povestit Cătălin Moroşanu. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN MOROȘANU, PIPĂIELI LA 2 NOAPTEA CU JUCĂUȘELE BASARABENCE TANIA ȘI NATALIA!)

Cătălin Moroșanu, călătorie spirituală fără telefonul mobil

Pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru această victorie și pentru a se reculege, Cătălin Moroșanu a plecat, trei zile, la muntele Athos. Este pentru a doua oară când Moroșanu face o astfel de călătorie spirituală, al ajungând la muntele Athos și în anul 2014.

Trebuie menționat că ”Moartea din Carpați” a decis să o ”rupă” cu tehnologia, în aceste trei zile, pentru ca momentele de reculegere să nu îi fie perturbate de nimeni. Astfel, luptătorul a plecat în această nouă călătorie sprituală fără a-și-a lua telefonul mobil cu el.