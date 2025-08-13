Acasă » Știri » Știri externe » Moștenirea Ikea, o dramă de miliarde! Fiica adoptivă exclusă din imperiu, frații vitregi au fugit cu banii din Suedia!

Moștenirea Ikea, o dramă de miliarde! Fiica adoptivă exclusă din imperiu, frații vitregi au fugit cu banii din Suedia!

De: Adrian Sabau 13/08/2025 | 18:15
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Deși avea o avere uriașă, miliardarul care a fondat gigantica companie de mobila Ikea se lăuda cu stilul său de viață simplu și frugal. El insista deasemenea că fii săi au învățat de la el stilul simplist și grija pentru oameni. Ce a însemnat asta de fapt? Pentru a scuti din taxe, miliardarul și-a mutat afacerea din Suedia în Olanda, iar el s-a mutat în Elveția. Copiii se pare că au învățat lecția și, când au moștenit averea tatălui, au făcut la fel.

Când a murit la vârsta de 91 de ani, în 2018, Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, era cel mai bogat om din Suedia și al optulea cel mai bogat om din lume.

Pe lângă un imens imperiu Ikea pentru care putea să se felicite, Ingvar Kamprad lăsa în urmă o avere inimaginabilă – și o familie numeroasă care beneficiază și astăzi de ea.

Protejarea averii – un plan început cu 40 de ani înainte de moarte

Ingvar Kamprad. Foto: Profimedia

Ingvar, care ura întâlnirile si se descria drept un simplu comerciant de mobilă, a vrut să-și protejeze munca de o viață, Ikea.

De aceea a început să planifice cu 40 de ani înainte ce avea să se întâmple cu afacerea și cu averea după moartea sa.

Născut într-o familie săracă, Kamprad avea doar 17 ani când a înființat ceea ce avea să devină cel mai mare retailer de mobilă din lume. În 1943, el a început să vândă lucruri precum rame de tablouri, ceasuri, pixuri și portofele. În 1948, a trecut la vânzarea de mobilier prin cataloage trimise prin poștă.

Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...

Primul magazin Ikea s-a deschis în Almhult, Suedia, în 1958.

Numele Ikea era un acronim – inițialele numelui și prenumelui lui Kamprad, combinate cu inițialele pentru numele fermei familiei în care s-a născut (Elmtaryd) și cel mai apropiat sat (Agunnaryd).

De-a lungul anilor, Kamprad a transformat Ikea într-o companie globală de miliarde de dolari, care are acum 434 de magazine și are peste 208.000 de angajați în întreaga lume.

Sediul companiei, mutat în altă țară

În 2018, compania fondată în Suedia, care între timp își mutase sediul în Olanda, a adus venituri de aproximativ 43 de miliarde de dolari.

La momentul morții sale, Kamprad era pe locul opt în topul miliardarilor întocmit de Bloomberg, datorită controlului său asupra unei averi Ikea de 58,7 miliarde de dolari. Averea sa personală era estimată la “doar” 130 de milioane de dolari.

Totuși, el insista că duce o viață fără mare lux.

„Trăia în Elveția pentru a evita taxele mari din Suedia, conducea un Volvo vechi, zbura doar la clasa economică, stătea în hoteluri ieftine, mânca mese ieftine, când făcea cumpărături se uita după reduceri și insista că locuința lui este modestă, că el nu are avere reală și că Ikea este deținută de un trust caritabil”, scria un jurnalist.

În 2016, Kamprad declarase unui post local de televiziune suedez:

„Cumpătarea este în natura provinciei de unde vin… Dacă te uiți la mine acum, nu cred că port ceva care nu a fost cumpărat de la o piață de vechituri.”

„Familia să nu risipească averea”

Ingvar Kamprad. Foto: Profimedia

Poate stilul de viață frugal ascundea o latură puțin mai neplăcută de caracter?

Kamprad a spus că urma să își împartă averea între moștenitori astfel încât “să nu se risipească”:

“Când vine vorba de familia mea, de băieți, viitorul va spune cine este potrivit. Planul meu pentru viitorul Ikea va fi de așa natură încât familia să nu poată risipi averea”, a spus Ingvar Kamprad într-un interviu.

Primul pas – dezmoștenirea fiicei adoptive din prima căsătorie.

Ingvar a ținut să semneze din timpul vieții un acord cu fiica adoptivă, Annika Kihlbom, care să o excludă de la împărțirea controlului asupra companiei Ikea. Aceasta urma să fie împărțită exclusiv între cei trei fii din a doua căsătorie – Peter, Mathias și Jonas.

Cu toate acestea, Annika nu a ajuns să trăiască în săracie. Când tatăl ei a murit, ea a împărțit în mod egal cu frații ei averea privată a tatălui.

Astăzi, ea este pensionară și trăiește o viață liniștită la ferma ei de cai, la sud de Uppsala. Se pare că nu ar fi existat niciodată vreo mare afecțiune între ea și ceilalți copii.

“Pe ei, nu i-am auzit niciodată spunând un cuvânt despre ea”, a spus un prieten apropiat și biograf al fondatorului Ikea.

Cu toate acestea, se spune că relația dintre Ingvar și Annika a fost bună, a explicat el.

Lecție învățată de copiii miliardarului – toți locuiesc în străinătate

Astfel, restul averii personale a miliardarului, precum și banii din operațiunile companiei, au putut fi împărțiți în liniște între cei trei fii. În prezent, fiecare dintre ei are o avere de peste un miliard de dolari, conform Forbes.

Cei trei fii ai lui Ingvar s-au născut în Suedia, dar au crescut în Danemarca și Elveția, unde familia se mutase pentru a plăti taxe mai mici. De-a lungul anilor, toți au deținut poziții de conducere la Ikea sau subsidiare ale acesteia.

„Toți cei trei frați au petrecut timp cu Ingvar pentru a învăța și a fi inspirați – Ingvar era o sursă fantastică de cunoștințe și inspirație”, a declarat un reprezentant al companiei.

Fiii mai mici, Jonas și Mattias, locuiesc în prezent în Londra cu soțiile și copiii lor.

Jonas a studiat designul industrial și a fost implicat anterior în Habitat, o companie care a fost deținută de grupul de firme din jurul Ikea dar a fost vândută în 2009.

La un moment dat, Mathias, care locuiește și el la Londra, a lucrat ca asistent al tatălui său, Ingvar, potrivit Forbes.

Fiul cel mare, Peter a petrecut 12 ani conducând operațiunile Ikea din Belgia și a lucrat și pentru H&M, un alt retailer suedez important.

Peter locuiește în prezent în Belgia cu soția sa, cu care are doi copii (Robin și Sara). Robin și Sara au ales să se mute înapoi în Suedia când au crescut.

Se pare că în prezent Robin este singurul care trăiește în Suedia. El s-a căsătorit și are doi fii, Piotr și Liam – strănepoții lui Ingvar! Moștenirea lui Ingvar este atât de mare încât chiar și strănepoții vor fi înstăriți, scrie publicația suedeză HANT.

(Citește și: Scandal între rude pentru moștenirea colosală a miliardarului care a murit după ce a înghițit o albină. Era prieten cu Prințul William)

Tags:
Iți recomandăm
Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia acum s-a aflat!
Showbiz internațional
Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia…
Garda Națională a intrat în Washington DC! 23 de oameni au fost arestați
Știri externe
Garda Națională a intrat în Washington DC! 23 de oameni au fost arestați
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Gandul.ro
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
kanald.ro
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții:...
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular...
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:
radioimpuls.ro
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi...
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a...
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți ...
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul ...
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat ...
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Vezi toate știrile
×