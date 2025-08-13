Moștenirea Ikea, o dramă de miliarde! Fiica adoptivă exclusă din imperiu, frații vitregi au fugit cu banii din Suedia!

Deși avea o avere uriașă, miliardarul care a fondat gigantica companie de mobila Ikea se lăuda cu stilul său de viață simplu și frugal. El insista deasemenea că fii săi au învățat de la el stilul simplist și grija pentru oameni. Ce a însemnat asta de fapt? Pentru a scuti din taxe, miliardarul și-a mutat afacerea din Suedia în Olanda, iar el s-a mutat în Elveția. Copiii se pare că au învățat lecția și, când au moștenit averea tatălui, au făcut la fel.

Când a murit la vârsta de 91 de ani, în 2018, Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, era cel mai bogat om din Suedia și al optulea cel mai bogat om din lume.

Pe lângă un imens imperiu Ikea pentru care putea să se felicite, Ingvar Kamprad lăsa în urmă o avere inimaginabilă – și o familie numeroasă care beneficiază și astăzi de ea.

Protejarea averii – un plan început cu 40 de ani înainte de moarte

Ingvar, care ura întâlnirile si se descria drept un simplu comerciant de mobilă, a vrut să-și protejeze munca de o viață, Ikea.

De aceea a început să planifice cu 40 de ani înainte ce avea să se întâmple cu afacerea și cu averea după moartea sa.

Născut într-o familie săracă, Kamprad avea doar 17 ani când a înființat ceea ce avea să devină cel mai mare retailer de mobilă din lume. În 1943, el a început să vândă lucruri precum rame de tablouri, ceasuri, pixuri și portofele. În 1948, a trecut la vânzarea de mobilier prin cataloage trimise prin poștă.

Primul magazin Ikea s-a deschis în Almhult, Suedia, în 1958.

Numele Ikea era un acronim – inițialele numelui și prenumelui lui Kamprad, combinate cu inițialele pentru numele fermei familiei în care s-a născut (Elmtaryd) și cel mai apropiat sat (Agunnaryd).

De-a lungul anilor, Kamprad a transformat Ikea într-o companie globală de miliarde de dolari, care are acum 434 de magazine și are peste 208.000 de angajați în întreaga lume.

Sediul companiei, mutat în altă țară

În 2018, compania fondată în Suedia, care între timp își mutase sediul în Olanda, a adus venituri de aproximativ 43 de miliarde de dolari.

La momentul morții sale, Kamprad era pe locul opt în topul miliardarilor întocmit de Bloomberg, datorită controlului său asupra unei averi Ikea de 58,7 miliarde de dolari. Averea sa personală era estimată la “doar” 130 de milioane de dolari.

Totuși, el insista că duce o viață fără mare lux.

„Trăia în Elveția pentru a evita taxele mari din Suedia, conducea un Volvo vechi, zbura doar la clasa economică, stătea în hoteluri ieftine, mânca mese ieftine, când făcea cumpărături se uita după reduceri și insista că locuința lui este modestă, că el nu are avere reală și că Ikea este deținută de un trust caritabil”, scria un jurnalist.

În 2016, Kamprad declarase unui post local de televiziune suedez:

„Cumpătarea este în natura provinciei de unde vin… Dacă te uiți la mine acum, nu cred că port ceva care nu a fost cumpărat de la o piață de vechituri.”

„Familia să nu risipească averea”

Poate stilul de viață frugal ascundea o latură puțin mai neplăcută de caracter?

Kamprad a spus că urma să își împartă averea între moștenitori astfel încât “să nu se risipească”:

“Când vine vorba de familia mea, de băieți, viitorul va spune cine este potrivit. Planul meu pentru viitorul Ikea va fi de așa natură încât familia să nu poată risipi averea”, a spus Ingvar Kamprad într-un interviu.

Primul pas – dezmoștenirea fiicei adoptive din prima căsătorie.

Ingvar a ținut să semneze din timpul vieții un acord cu fiica adoptivă, Annika Kihlbom, care să o excludă de la împărțirea controlului asupra companiei Ikea. Aceasta urma să fie împărțită exclusiv între cei trei fii din a doua căsătorie – Peter, Mathias și Jonas.

Cu toate acestea, Annika nu a ajuns să trăiască în săracie. Când tatăl ei a murit, ea a împărțit în mod egal cu frații ei averea privată a tatălui.

Astăzi, ea este pensionară și trăiește o viață liniștită la ferma ei de cai, la sud de Uppsala. Se pare că nu ar fi existat niciodată vreo mare afecțiune între ea și ceilalți copii.

“Pe ei, nu i-am auzit niciodată spunând un cuvânt despre ea”, a spus un prieten apropiat și biograf al fondatorului Ikea.

Cu toate acestea, se spune că relația dintre Ingvar și Annika a fost bună, a explicat el.

Lecție învățată de copiii miliardarului – toți locuiesc în străinătate

Astfel, restul averii personale a miliardarului, precum și banii din operațiunile companiei, au putut fi împărțiți în liniște între cei trei fii. În prezent, fiecare dintre ei are o avere de peste un miliard de dolari, conform Forbes.

Cei trei fii ai lui Ingvar s-au născut în Suedia, dar au crescut în Danemarca și Elveția, unde familia se mutase pentru a plăti taxe mai mici. De-a lungul anilor, toți au deținut poziții de conducere la Ikea sau subsidiare ale acesteia.

„Toți cei trei frați au petrecut timp cu Ingvar pentru a învăța și a fi inspirați – Ingvar era o sursă fantastică de cunoștințe și inspirație”, a declarat un reprezentant al companiei.

Fiii mai mici, Jonas și Mattias, locuiesc în prezent în Londra cu soțiile și copiii lor.

Jonas a studiat designul industrial și a fost implicat anterior în Habitat, o companie care a fost deținută de grupul de firme din jurul Ikea dar a fost vândută în 2009.

La un moment dat, Mathias, care locuiește și el la Londra, a lucrat ca asistent al tatălui său, Ingvar, potrivit Forbes.

Fiul cel mare, Peter a petrecut 12 ani conducând operațiunile Ikea din Belgia și a lucrat și pentru H&M, un alt retailer suedez important.

Peter locuiește în prezent în Belgia cu soția sa, cu care are doi copii (Robin și Sara). Robin și Sara au ales să se mute înapoi în Suedia când au crescut.

Se pare că în prezent Robin este singurul care trăiește în Suedia. El s-a căsătorit și are doi fii, Piotr și Liam – strănepoții lui Ingvar! Moștenirea lui Ingvar este atât de mare încât chiar și strănepoții vor fi înstăriți, scrie publicația suedeză HANT.

