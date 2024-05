Motivul incredibil pentru care Mara Bănică a concediat bona copiilor! Ce a văzut pe imaginile de pe camerele de supraveghere: „Mi-a ajuns”

Mara Bănică este o mămică fericită, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber! Cunoscuta jurnalistă se ocupă întocmai de creșterea și educația copiilor ei, pentru care ar face orice. Vedeta de televiziune a angajat mai multe bone în trecut, însă niciuna nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor ei. Ca drept dovadă, le-a concediat pe toate. Chiar de curând, ziarista a povestit că a renunțat la bone, mai ales după un ultim „incident” pe care l-a surprins pe camerele de supraveghere. A fost nemulțumită dintr-un motiv anume și a decis să nu mai angajeze alte îngrijitoare pentru cei mici.

Mara Bănică are grijă ca Dima și Donca să primească cea mai bună creștere și educație. Vedeta TV a avut mai multe angajate de-a lungul timpului, care se ocupau de cei mici. Niciuna dintre ele nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor ei, așa că jurnalista a încheiat orice fel de colaborare. La fel s-a întâmplat și de curând, când Mara Bănică a concediat ultima bonă, apoi a decis să nu mai angajeze niciuna.

Asta pentru că ea a observat anumite lucruri pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Concret, Mara Bănică a fost deranjată de faptul că niciuna dintre îngrijitoarele pe care le-a angajat, nu a reușit să aibă o relație specială cu copiii ei. Degeaba au fost pregătite din punct de vedere profesională, dacă nu le-ar fi acordat iubirea necesară.

Așa că, jurnalista a decis să renunțe definitiv la bone, căci a ajuns la concluzia că așa cum te iubește familia, nu o face nimeni.

„Fetiței îi cresc două măsele, este cam mârâită. Este la creșă, am renunțat la bone, după ce am cunoscut vreo 7,8 bone. Mi-a ajuns! Este greu de găsit un om cu care să te mulezi, să funcționezi. Eu am vrut româncă, iar 80% dintre ele au tratat pur și simplu ca pe un job, fără iubire. Eu am camere de supraveghere în toată casa și mi-am dat seama că nu există sentimente din partea lor, ci doar muncă. Am renunțat pentru că mi-am dat seama că așa cum te iubește familia, nu te iubește nimeni”, a dezvăluit Mara Bănică, pentru Playtech.