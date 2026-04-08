Motivul ireal pentru care o femeie trebuie să returneze jumătate din salariile câștigate în 5 ani

De: Irina Vlad 08/04/2026 | 21:45
SURSA FOTO: Christopher Furlong/Getty Images

O femeie în vârstă de 36 de ani și-a falsificat diploma de asistent pentru a lucra în mai multe unități unități din Brescia, Italia. Timp de 5 ani a trecut neobservată, însă adevărul a ieșit la lumină. Instanța o obligă acum să ramburseze 50% din salariile câștigate în toți acești ani. Cât are de plătit, de fapt?

Ani la rând, o femeie de 36 de ani din Italia a lucrat în liceele și instituțiile tehnice ale orașului Brescia ca asistentă medicală, obținând funcții publice și salarii – grație unei calificări care, în realitate, nu exista. Aceasta a intrat pe piața muncii mărturisit că a obținut certificarea cu note maxime. Acum, Curtea de Conturi din Lombardia a obligat-o să plătească statului mii de euro cu titlul de despăgubire.

Câți bani trebuie să înapoieze femeie statului italian

Femeia a intrat pe piața muncii prezentând o certificare academică falsă, declarată în 2017. Datorită acestei diplome false, italianca a reușit să obțină o serie de contracte pe durată determinată din 2017 până în 2022, obținând salarii de peste 60.000 de euro.

Când a fost descoperită, autoritățile din Brescia au luat măsuri, pe numele său fiind deschis un dosar penal pentru fals și fraudă. Oamenii legii au dovedit că diploma era falsă, informație care nici măcar nu a fost contestată de avocata femeii.

Deși suma inițială depășea 60.000 de euro (totalul salariilor încasate în cei 5 ani de muncă) în decizia Curții de Conturi din Lombardia se arată că atribuțiile de asistent școlar sunt extrem de simple și nu necesită neapărat competențe extrem de specializate. De asemenea, cât timp a lucrat ca asistentă nu au existat reclamații cu privire la activitatea sa. Din acest motiv, instanța a stabilit ca daunele financiare se ridică la 50% din salariile primite – mai exact 31.332 de euro, față de despăgubirea solicitată de angajatori în valoare de 47.000 de euro.

