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Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să țin minte spectacolul ăsta”

De: Elisa Tîrgovățu 20/06/2026 | 18:59
Motivul neașteptat pentru care Vlăduța Lupău și-a întrerupt concertul de la Rovinari: ”O să țin minte spectacolul ăsta”
Vlăduța Lupău și-a întrerupt momentul artistic în timpul unui concert. „Mâine mă dau la știri” / Sursa foto: Social media
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Vlăduța Lupău a urcat vineri seară pe scenă la Rovinari. Însă la un moment dat artista a oprit concertul pentru o situație neașteptată. Gestul ei a surprins publicul, dar a transformat rapid momentul într-unul amuzant, stârnind râsete.

La Rovinari, cântăreața de muzică de petrecere a fost primită cu multă bucurie de cei prezenți. Totuși, atmosfera a fost întreruptă pentru scurt timp, după ce artista a întâmpinat o problemă neașteptată provocată de numeroșii țânțari din zonă.

Vlăduța Lupău a oprit concertul

Artista a împărtășit ulterior pe rețelele sociale imagini surprinse în timpul concertului de la Rovinari. Într-unul dintre videoclipuri, se vede cum aceasta resimte disconfort din cauza înțepăturilor de țânțari. Situația a fost rezolvată rapid, după ce o persoană din public i-a oferit un spray, iar Vlăduța Lupău a făcut o scurtă pauză pe scenă pentru a-l folosi, aplicându-l pe picioare.

Scena fără precedent a generat numeroase comentarii, atât din partea celor aflați la eveniment, cât și în mediul online. Cu umor, Vlăduța Lupău a recunoscut că experiența de la Rovinari îi va rămâne mult timp în memorie, tocmai datorită situației neobișnuite care a determinat pauza din spectacol.

„Îmi cer scuze, dar dacă nu mă dau… (n.r. cu spray de țânțari). Mâine mă dau ăștia la știri. O să țin minte spectacolul ăsta de la Rovinari. Mulțumesc pentru spray-ul de țânțari”, a spus Vlăduța Lupău.

Sursa foto: Captură Instagram

Cântăreața s-a trezit fără geantă

Artista a trecut printr-un episod neplăcut în timpul unui concert susținut la finalul anului trecut, când, după eveniment, a descoperit că îi dispăruse geanta în care avea inclusiv bani.

Deși a lansat mai multe mesaje publice în care a cerut returnarea genții dispărute din cabina ei, artista nu a primit până în prezent nicio reacție sau informație legată de aceasta.

„Sunt sigură că cine a luat-o nu se bucură. Și nu se bucură, că n-ai cum să te bucuri de așa ceva. Și nu e că te vede cineva sau că știu eu. E acolo sus“, a spus Vlăduța Lupău, pe Instagram, la acel moment.

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