Motivul pentru care Cătălin Cazacu nu a ajuns în fața altarului niciodată! „Mi-am jurat”

Cătălin Cazacu este unul dintre burlacii showbiz-ului românesc. Deși are numeroase relații la activ, acesta nu a ajuns niciodată în fața altarului și pare că nici nu intenționează să o facă prea curând. Deși s-a ținut departe până acum de angajamente definitive, Cătălin Cazacu își dorește să găsească femeia alături de care își va petrece întreagă viță.

La 37 de ani, Cătălin Cazacu este încă singur. Deși nu duce lipsă de admiratoare și adesea a fost surprins în compania unor femeii celebre din România, se pare că niciuna nu l-a făcut să ajungă în fața altarului. Cătălin Cazacu a recunoscut, recent, că nu intenționează să rămână burlac, însă nici nu vrea să grăbească lucrurile. Este sigur că atunci când o să vină momentul potrivit o să fie pregătit. (CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN CAZACU ȘI ANNA ROMAN S-AU ÎMPĂCAT? CUM AU FOST SURPRINȘI CEI DOI ÎN ZANZIBAR )

„Dacă mă ajută Dumnezeu, mai rămân așa o perioadă. Glumesc, nu e după mine, când vrea Dumnezeu o să se întâmple. Eu am luat dorința, am pus-o în Univers, de acum încolo aștept. Am și răbdare pe tema asta, nu mă grăbesc”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Antena Stars.

Motivul pentru care Cătălin Cazacu nu s-a căsătorit

Mai mult, Cătălin Cazacu a mai dezvăluit că unul dintre motivele principale pentru care nu a ajuns încă în fața altarului este pentru că și-a făcut o promisiune. Se pare că este hotărât să facă acest pas o singură dată.

„Am cumpărat mai multe inele. Fiecare inel pe care l-am cumpărat și l-am dăruit în acele momente a însemnat tot pentru mine în momentele alea, doar că… am foarte mulți ani distanță, nu am ajuns niciodată în fața altarului, pentru că eu mi-am jurat că atunci când se va întâmpla va fi o singură dată pentru viața asta, așa că încerc să o întârzii cât mai mult ca să rămână cât mai puțin.

Sunt sigur că ce-i al meu e pus deoparte. Nici nu că am cunoscut-o, nici nu spun că n-am cunoscut-o. Ce-i al meu e pus deoparte. Acasă nu e nici măcar câinele, și ăla m-a părăsit. Nu e nimeni acasă, iar când va fi acasă o să se vadă chestia asta și pe mine”, a mai declarat Cătălin Cazacu.

