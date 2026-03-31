Motivul pentru care Iancu nu și-a botezat fiul. A lămurit controversa din familia Sterp

De: Anca Chihaie 31/03/2026 | 14:09
Iancu Sterp/ Foto: Instagram

Denisa Coțolan și Iancu Sterp au ajuns din nou în atenția publicului după ce au clarificat modul în care au ales să marcheze un moment important din viața fiului lor, David. Cei doi au devenit părinți în perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut, iar de atunci au existat numeroase speculații și întrebări legate de organizarea botezului copilului.

În ultimele luni, discuțiile din mediul online s-au intensificat, mai ales după apariția unor comentarii și sugestii venite chiar din cercul apropiat al familiei, care au lăsat să se înțeleagă că micuțul nu va avea parte de un botez în sensul tradițional, așa cum este practicat în Biserica Ortodoxă. Situația a stârnit reacții diverse, de la curiozitate până la critici directe din partea unor urmăritori.

Ce a transmis Iancu Sterp despre botez

Recent, cei doi părinți au confirmat indirect direcția pe care au ales-o, după ce au organizat un eveniment religios diferit de cel așteptat de publicul larg. În locul botezului clasic, aceștia au optat pentru o ceremonie de binecuvântare, desfășurată într-un cadru religios distinct de cel ortodox. Imaginile apărute pe rețelele sociale sugerează că evenimentul a avut loc într-o biserică de confesiune evanghelică, cel mai probabil de orientare penticostală sau baptistă.

Decizia lor reflectă o viziune personală asupra credinței și practicilor religioase, diferită de tradițiile majoritare din România. Alegerea de a nu urma ritualul botezului la vârste fragede, așa cum este obișnuit în ortodoxie, pare să fie în concordanță cu convingerile lor legate de maturitatea spirituală și asumarea conștientă a credinței.

„Săptămâna trecută am făcut binecuvântarea băiețelului nostru, David, după cum ați văzut. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc celor care ne-ați transmis felicitări și gândurile voastre bune, prin comentarii sau în privat. Și, în al doilea rând, vreau să răspund și celor care nu au fost de acord cu ceea ce am făcut noi, că l-am binecuvântat pe băiețelul nostru în loc să-l botezăm, cum spunea unul dintre voi, și ne-ați judecat sau ne-ați criticat.

Dumnezeu o să vă dea înțelepciune să vedeți ce este cu adevărat important pe lumea asta și să înțelegeți că nu tradițiile Îi plac lui Dumnezeu și nu contează dacă ne facem 100 de cruci când trecem prin fața unei biserici, ci contează faptele noastre și purtarea noastră de zi cu zi. Asta este plăcut lui Dumnezeu. Degeaba mergem la biserică de două ori pe an sau de un milion de ori pe an, dacă nu înțelegem ce este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu.

Eu, în primul rând, nu mă identific cu nicio religie. Dumnezeu nu a spus nimic despre nicio religie. Dumnezeu a spus că trebuie să ne pocăim și să ne dea înțelepciune tuturor să ne pocăim cu adevărat și să ne întoarcem la El. Doamne, ajută-ne, că toți avem greșeli, toți avem păcate și ar fi bine să încercăm, pe cât posibil, să ni le îndreptăm și să facem voia Lui.

Ei bine, revenind la binecuvântare, în Biblie nu am găsit nicăieri că copiii mici trebuie să fie botezați. Dumnezeu nu a spus niciodată, iar Iisus Hristos nu a spus ca cei mici să fie botezați. „Cine crede și se va boteza va fi mântuit.” Deci, ca să crezi, trebuie să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fii matur ca să te botezi. Așadar, cum suntem noi, oameni adulți, așa ar trebui să ne botezăm. La noi, în Biserica Ortodoxă, copiii sunt botezați de mici.

Aceasta este o tradiție inventată de noi. Ca ortodox, poți să fii pocăit, să te întorci cu adevărat la Dumnezeu, să lași firea pământească și să îmbraci haina cea nouă de la Dumnezeu. Pocăința, într-adevăr, este în suflet, dar mie, la pocăiți, la penticostali, cum le spuneți voi, îmi place mai mult în biserică, pentru că acolo simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, în felul în care se cântă și se predică.”, a transmis Iancu Sterp.

