Acasă » Știri » Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

De: Anca Chihaie 22/11/2025 | 16:42
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

În industria aviației, siguranța pasagerilor și a echipajului se bazează pe o serie de proceduri extrem de riguroase, multe dintre ele invizibile pentru călători. Printre acestea se numără o regulă mai puțin cunoscută, dar esențială: pilotul și copilotul nu au voie să consume aceeași mâncare în timpul unui zbor.

Această măsură preventivă are un scop clar și practic. În situația improbabilă în care un membru al echipajului ar suferi o intoxicație alimentară sau o reacție adversă la un ingredient, celălalt membru rămâne apt să preia controlul aeronavei. Riscul ca ambii să fie afectați simultan este astfel redus la minimum, iar siguranța zborului nu este compromisă.

Pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

Procedura implică pregătirea meniurilor în mod diferit pentru fiecare membru al echipajului. Pilotul beneficiază de prioritate în alegerea meniului, iar copilotul primește automat cealaltă variantă. În anumite companii aeriene, măsura este extinsă, astfel încât comandantul de bord primește un meniu complet diferit nu doar de cel al copilotului, ci și de cel al pasagerilor. Acest nivel suplimentar de precauție asigură faptul că, indiferent de circumstanțe, cel puțin un membru al echipajului rămâne în deplină capacitate de control asupra aeronavei.

Regula nu se limitează doar la alegerea meniului. Consumul alimentar este, de asemenea, coordonat în funcție de fazele zborului. În momentele critice, cum ar fi decolarea și aterizarea, pilotul și copilotul evită să mănânce simultan, pentru a se asigura că unul dintre ei rămâne concentrat și complet disponibil pentru manevrele de control. În timpul zborului de croazieră, când cerințele de operare sunt mai stabile, mesele sunt consumate la intervale diferite.

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Prepararea meniurilor respectă standarde stricte de igienă și control al calității. Alimentele sunt selectate, gătite și verificate separat pentru fiecare membru al echipajului, reducând la minimum riscul de contaminare. În plus, mesele sunt adesea standardizate pentru a evita reacțiile alergice sau alte probleme alimentare, însă diferențierea între pilot și copilot adaugă un strat suplimentar de protecție.

Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub avion

Haos în spațiul aerian! Zeci de zboruri afectate în Bruxelles din cauza unor drone

Tags:
Iți recomandăm
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Știri
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Știri
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ...
Iulia Vântur este istorie?! Salman Khan, surprins în compania unei brunete focoase. S-a afișat cu ea la fel cum făcea cu vedeta noastră
Vezi toate știrile
×