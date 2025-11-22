Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

În industria aviației, siguranța pasagerilor și a echipajului se bazează pe o serie de proceduri extrem de riguroase, multe dintre ele invizibile pentru călători. Printre acestea se numără o regulă mai puțin cunoscută, dar esențială: pilotul și copilotul nu au voie să consume aceeași mâncare în timpul unui zbor.

Această măsură preventivă are un scop clar și practic. În situația improbabilă în care un membru al echipajului ar suferi o intoxicație alimentară sau o reacție adversă la un ingredient, celălalt membru rămâne apt să preia controlul aeronavei. Riscul ca ambii să fie afectați simultan este astfel redus la minimum, iar siguranța zborului nu este compromisă.

Pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare

Procedura implică pregătirea meniurilor în mod diferit pentru fiecare membru al echipajului. Pilotul beneficiază de prioritate în alegerea meniului, iar copilotul primește automat cealaltă variantă. În anumite companii aeriene, măsura este extinsă, astfel încât comandantul de bord primește un meniu complet diferit nu doar de cel al copilotului, ci și de cel al pasagerilor. Acest nivel suplimentar de precauție asigură faptul că, indiferent de circumstanțe, cel puțin un membru al echipajului rămâne în deplină capacitate de control asupra aeronavei.

Regula nu se limitează doar la alegerea meniului. Consumul alimentar este, de asemenea, coordonat în funcție de fazele zborului. În momentele critice, cum ar fi decolarea și aterizarea, pilotul și copilotul evită să mănânce simultan, pentru a se asigura că unul dintre ei rămâne concentrat și complet disponibil pentru manevrele de control. În timpul zborului de croazieră, când cerințele de operare sunt mai stabile, mesele sunt consumate la intervale diferite.

Prepararea meniurilor respectă standarde stricte de igienă și control al calității. Alimentele sunt selectate, gătite și verificate separat pentru fiecare membru al echipajului, reducând la minimum riscul de contaminare. În plus, mesele sunt adesea standardizate pentru a evita reacțiile alergice sau alte probleme alimentare, însă diferențierea între pilot și copilot adaugă un strat suplimentar de protecție.

