Motivul pentru care Prada, fiica lui Miraj Tzunami, a fugit de acasă: ”Ai reușit să-ți desparți fata, cu 2 copii”

Scandal monstru în mediul online, după ce Prada, fiica artistului Miraj Tzunami, a plecat de acasă. Din declarațiile pe care soacra fetei le-a făcut în spațiul public, motivul plecării nu ar fi fost neînțelegerile cu soțul, ci, mai degrabă….faptul că nu a putut să danseze live pe TikTok.

Mama lui Fady, ginerele celebrului manelist Miraj Tzunami, tună și fulgeră în mediul online, după plecarea tinerei. Aceasta susține că nora sa nu a fost agresata fizic de cineva, ci pur și simplu nu a putut accepta ideea că soacra nu i-a permis să facă live-uri pe TikTok.

De ce a plecat Prada de acasă, de fapt

Mai mult decât atât, aceasta susține că de fiecare dată de câte ori Prada se supăra, pleca de acasă câte o săptămână să își facă plăcerile în mediul online, apoi se întorcea.

„Nora mea, să știe tot publicul, toată România n-a plecat certată, bătută, a plecat că nu are spațiu online la mine să facă, n-are TikTok. La mine în familie nu i-am permis, i-am tăiat mereu TikTok-ul și dansurile pe live-uri, pe TikTok-uri, și nu i-a convenit. Și cum se supără, pleacă la Ploiești să mai facă TikTok-uri. Mai vine acasă o săptămână, iar pleacă să facă TikTok-uri. În viața mea nu se face așa. Ai reușit, prostule, să-ți distrugi fata. Ai reușit, prostule, să-ți desparți fata cu doi copii. De acum încol0”, a spus femeia în mediul online.

Fata lui Miraj Tzunami și soțul ei, formau un cuplu de mai bine de cinci ani. Relația lor părea una desprinsă din basme, iar familia îi susținea necondiționat. Miraj, cunoscut pentru firea lui protectoare față de cele două fiice ale sale, ar fi făcut eforturi să-l ajute pe tânăr, oferindu-i sprijin și încredere, considerându-l deja parte din familie. Însă, ceea ce părea o poveste liniștită s-a transformat într-un coșmar după ce au ieșit la iveală detalii halucinante care l-au scos din sărite pe manelist.

„A început să o înjure pe nevasta mea, beat. Și dacă greșeam eu, ca socru, eu eram ca tatăl lui. Nu aveai tu voie să ridici tonul. Nu ai tu voie să greșești (…) Și dacă ai și tu o gagică, și eu deștept, ca să nu o fac pe fata mea să sufere…

Eu sunt vagabond de meserie și i-am spus: „Fă ce faci, că și noi facem ca bărbați, dar să nu știe ce face stânga cu dreapta, să nu afle nevasta-ta să sufere, fii deștept. Dacă nu ai bani, vino încoace că îți dau eu bani, cumpără-i un inel, cumpără-i aia, fii inteligent. Dar tu o bați de doi ani de zile și eu nu am știut nimic? Și eu îl țineam pe palme (…) Mă certam cu fata mea pentru el”, a spus Miraj Tzunami, într-un live, pe TikTok.

Scandal în familia fratelui lui Tzancă Uraganu’! Ginerele îi face probleme lui Miraj: ”Mă certam cu fata mea pentru el”

Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top!