Motorina sare de 9,5 lei/l chiar în prima zi de weekend: șoferii, loviți de noile scumpiri

Prețurile la carburanți continuă să crească în România, iar ziua de 21 martie 2026 aduce noi scumpiri la pompă. Benzina și motorina au urcat din nou cu zeci de bani pe litru, iar diferențele dintre orașe devin tot mai vizibile. Șoferii resimt deja impactul, mai ales în cazul unui plin complet.

Prețuri carburanți în România

Potrivit celor mai recente date publicate vineri, 20 martie 2026, carburanții au înregistrat noi majorări:

Benzina standard: între 8,6 și 8,9 lei/litru

Motorina standard: între 9,2 și 9,5 lei/litru

GPL: aproximativ 3,8 – 4,0 lei/litru

Scumpirile vin în lanț, după ce marii jucători de pe piață au crescut prețurile cu până la 35 de bani pe litru în ultimele zile.

Cât costă carburantul în București

În Capitală, prețurile sunt în linie cu media națională, însă tind spre valorile superioare:

Benzină: aprox. 8,75 – 8,90 lei/l

Motorină: aprox. 9,30 – 9,50 lei/l

GPL: în jur de 3,90 lei/l

Bucureștiul rămâne unul dintre orașele cu prețuri ridicate, din cauza volumului mare de consum.

Prețuri în marile orașe din țară

Diferențele regionale sunt tot mai evidente. În unele zone, șoferii pot găsi carburant mai ieftin:

Cluj-Napoca

benzină: de la 8,64 lei/l

motorină: de la 9,25 lei/l

Timișoara

benzină: aproximativ 8,7 lei/l

motorină: aproximativ 9,3 lei/l

Iași

benzină: aproximativ 8,65 – 8,8 lei/l

motorină: aproximativ 9,2 – 9,4 lei/l

Craiova

benzină: aproximativ 8,7 lei/l

motorină: aproximativ 9,3 lei/l

Constanța

benzină: aproximativ 8,75 lei/l

motorină: aproximativ 9,4 lei/l

Brașov

benzină: aproximativ 8,7 – 8,85 lei/l

motorină: aproximativ 9,3 – 9,45 lei/l

Piața carburanților este pe un trend clar ascendent. În ultimele zile unele stații au crescut prețurile cu 20–35 bani/litru, motorina se scumpește mai rapid decât benzina iar diferențele între orașe rămân moderate, dar constante. Specialiștii avertizează că, în lipsa unor factori de stabilizare, creșterile ar putea continua.

Cât costă un plin

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, costurile sunt deja semnificative:

Benzină: 430 – 445 lei Motorină: 460 – 475 lei GPL: 190 – 200 lei

Un plin de motorină se apropie astfel de pragul de 500 de lei, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele șoferilor.

Ziua de 21 martie 2026 confirmă trendul de scumpire a carburanților în România. Benzina se apropie de 9 lei/litru, iar motorina depășește în multe zone 9,4 lei/litru. Pentru șoferi, fiecare drum devine mai costisitor, iar perspectiva unei stabilizări a prețurilor rămâne, deocamdată, incertă.

CITEȘTE ȘI: Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”

Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”