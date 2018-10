Mulțescu sare la gâtul lui Hațegan: „Am mai văzut așa ceva în anii ’70!”

Gheorghe Mulțescu, antrenorul Astrei a pus tunurile pe centralul Ovidiu Hațegan după meciul pierdut de elevii său cu 2-1 pe teren propriu cu CFR Cluj.

Tehnicianul Astrei a spus că manierea de arbitraj a lui Hațegan i-a adus aminte de unele arbitraje de prin anii ’70.

„După ce ne-am confruntat cu atâtea probleme, vreo 5-6 accidentări, jucători suspendați… ne-a fost greu să aliniem 11 jucători competitivi, ca să nu mai zic de rezerve. Cu toate acestea, am început bine și am avut un gol valabil, după părerea mea. Am mai văzut așa ceva în anii ’70. Arăta centrul terenului, apoi făcea cu mâna invers, ca la balet. Dacă dai fault, arăți jos. Eu cred că nu a fost fault. După aceea, s-a văzut că jucătorii de la CFR Cluj sunt experimentați și au atâtea meciuri împreună. Cred că am pierdut puțin jocul la mijlocul terenului. Am revenit prin ce mijloace am avut și cred că repriza a doua ne-a aparținut. Puteam să egalăm și chiar să câștigăm. Valoarea și experiența lor, cu lipsa noastră de experiență și greșelile comis au făcut să pierdem acest meci. Sunt interese prea mari, sus acolo. Acolo se împart bucatele. E greu să ajungi acolo”, a declarat Gigi Mulțescu, antrenorul Astrei.

CFR Cluj a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golurile învingătorilor au fost marcate de Ţucudean (min.45+1) şi Moutinho (min.55). Pentru Astra a înscris Zoua, în minutul 89.

După 2-1 la Giurgiu, CFR a urcat pe locul secund cu 20 de puncte cu unul mai puțin ca FCSB care va juca pe teren propriu cu Chiajna. Astra se află la cea de-a doua înfrângere consecutivă din campionat și este pe locul 4 cu 17 puncte.