Mutu își pune elevii la zid după eșecul de la Mioveni: „E de noaptea minții ce s-a întâmplat!”

Adrian Mutu, antrenorul principal al formației Rapid București, a digerat cu greu eșecul pe care elevii săi l-au suferit la Mioveni cu 3-2, rezultat care a făcut ca giuleștenii să termine play-out-ul pe locul 3.

„E de noaptea minții ce s-a întâmplat! Nu e posibil să dai gol și să iei apoi gol după 30 de secunde, nu am apucat să respir sau să dau vreo indicație și am și luat gol. De când sunt în fotbal n-am pățit așa ceva, nici ca antrenor, nici ca jucător. Cu „U” Craiova 1948 am pierdut în minutul 95, acum în minutul 96, cu același scor. E diferit să joci când ai presiune. Ne-am salvat de la retrogradare imediat, în 4 meciuri, dar când am avut presiunea rezultatului am eșuat. Nu sunt de acord cu așa ceva. Vreau să duc Rapidul în play-off, vreau jucători cu mentalitate de învingători care stau concentrați 100% până fluieră arbitrul finalul partidei”, a declarat Adrian Mutu.

La Mioveni, Rapidul a cedat cu 3-2, echipa antrenată de Adrian Mutu primind gol imediat ce a reuşit să egaleze, situaţie care s-a repetat în final. Pentru gazde au punctat Moussa Sanoh (min.40), Dorinel Oancea (min.60) şi Albert Voinea (min.90+4), în timp ce pentru Rapid au înscris Alexandru Ioniţă II (min.59) şi Younes Bnou Marzouk (min. 90+3). Giuleștenii au terminat play-out-ul pe locul 3 cu 39 de puncte.