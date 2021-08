Mutu, mulțumit și la înfrângere: „Echipa a jucat bine!”

FC Voluntari a trecut de „U” Craiova 1948 cu scorul de 2-1 (0-0), într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii 1.

Gazdele au deschis scorul în debutul reprizei secunde prin portughezul Marcelo Lopes (min. 47), cu un şut din voleu sub transversală, după un corner, după care fundaşul moldovean Igor Armaş (min. 78) a majorat avantajul ilfovenilor. Golul de onoare al echipei antrenate de Adrian Mutu a fost reuşit de Claudiu Bălan (min. 87).

În ciuda eșecului, Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale.

„Există puțină frustrare, uneori nu înțeleg fotbalul. Am condus jocul de la cap la coadă, am dominat, dar am pierdut. Echipa a jucat bine, sunt mulțumit de felul în care au luptat băieții. Am avut mereu posesia, am făcut un joc solid. Am primit un gol foarte frumos la care n-am avut ce face, cred că doar la golul al doilea putem să fim mai atenți. Echipa se exprimă cum îmi doresc, suntem pe drumul cel bun. Jucătorii care au câștigat anul trecut campionatul din Liga 2 merită să joace în Liga 1, știu fotbal. Bauza are entorsă”, a declarat Adrian Mutu.

Program etapa 3 Liga 1 sezon 2021-2022

Gaz Metan Mediaş – FC Argeș 2-2

Rapid – Farul Constanţa 0-0

FC Voluntari – „U” Craiova 1948 2-1

CFR Cluj – Chindia Târgovişte 1-0

Duminică, 1 august

ora 19:15 Universitatea Craiova – FC Botoşani

ora 21:30 UTA Arad – FCSB

Luni, 2 august

ora 18:30 Sepsi OSK – CS Mioveni

ora 21:30 Dinamo Bucureşti – Academica Clinceni