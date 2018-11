N-o să-ți vină să crezi cât câștiga Teo la începutul carierei: ”Țin minte că am început să plâng…”

Teo Trandafir este una dintre veteranele televiziunii. Însă, la debutul carierei sale, vedeta avea un salariu modest pe care îl încasa în plic.

S-a tot speculat, de-a lungul timpului, despre salariul fabulos pe care îl câștigă Teo Trandafir. S-au vehiculat diverse sume însă cert este că acum vedeta își poate permite orice îi poftește inima. Puțină lume însă știe că, la debutul carierei sale în televiziune, vedeta avea un salariu modest pe care îl câștiga în plic.

„Îmi aduc aminte de o perioadă în care aveam salariul de 2.000 de lei, o vreme când această sumă nu era mare lucru. Doar că eram plătită în banconte mici și, la final de lună, primeam banii în plic, alături de fluturașul de salariu. Aveam senzația că am câștigat considerabil. Într-o bună zi, m-au plătit în bancnote mari, aceeași sumă. Patru bancnote. M-am speriat îngrozitor și țin minte că am plâns. Pentru mine a fost o lovitură fantastică. Nu înțelegeam la vârsta aceea că valoarea banilor nu stă în greutatea plicului” a povestit Teo Trandafir pentru libertatea.ro.

Ce a făcut Teo cu primul salariu

Teo a povestit chiar pe platourile de filmare de la „Vrei să fii milionar?" cum a fost pentru ea experiența câștigării primului salariu. Se întâmplă în perioada studenției sale, pe vremea când comercializa bilete de odihnă și tratament. Emoția primilor bani obținuți prin muncă a lăsat-o fără cuvinte, Teo Trandafir savurând victoria cu ciocolată.

„In anul 1990 am castigat primii bani, au fost primii mei bani, din primul salariu. Tin minte ca mi-am cumparat ciocolata in forma de Mos Craciun, imbracat in staniol. Am plans si am mancat-o departe de ochii lumii. Eram fericita ca am castigat primii mei bani. La acea vreme, vindeam bilete de odihna si tratament. Inainte de asta, vandusem sticlarie, acum treceam la alt nivel. J Se intampla in timpul facultatii. Dupa Revolutie, studentii la zi au avut voie sa se angajeze, inainte de ’89, conform legii, nu puteai sa fii si angajat, si student. Primul lucru pe care l-am facut dupa Revolutie a fost sa ma angajez„, a povestit Teo Trandafir.